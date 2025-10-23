Lissa Vera denunció a la ex pareja de Lourdes Fernández y se mostró preocupada: "Está en peligro"

La integrante de Bandana denunció al ex de su compañera y amiga. DIjo ante los medios que se trata de un hombre

Lissa Vera , cantante e integrante de Banda, denunció a Leandro García Gómez , el ex novio de Lourdes Fernández . "Creo que está en peligro" , aseveró.

" Vine a hacer una denuncia para protegerla a ella p or más que en este momento me odie, porque ella siente que me estoy metiendo con quien ama", dijo ante los medios al salir de la fiscalía donde radicó la denuncia.

"Yo la prefiero ofendida y viva que contenta y muerta", dijo respecto a lo que la artista podría pensar a raíz de esta denuncia.

Lissa Vera denunció al ex de Lourdes de Bandana

Según reveló la artista, Lourdes era víctima de "acoso, psicopateo" y aseguró que ella también corre peligro al hacer esta presentación formal. "Así como enloqueció con Lourdes, puede que lo haga conmigo. Generalmente se pelea con mujeres", dijo.

Durante su declaración, la cantante también expresó temor por la seguridad personal de Fernández y afirmó que el denunciado "maneja las redes sociales" de Lourdes, además de tener un historial de comportamientos violentos. Por otra parte, Vera manifestó que le pareció extraño que su compañera presentara recientemente un cuadro de anginas, insinuando que podría tratarse de una consecuencia física de un ahorcamiento.

Por el momento, nadie sabe cuál es el estado de salud de Lourdes, su celular se encuentra apagado y hay total desconocimiento del domicilio donde se encuentra en estos momentos.

Una amiga de Lourdes confirmó que su pareja "la golpeó un montón"

A través de Instagram, Ioja, una amiga muy cercana de la cantante, publicó un preocupante posteo en su cuenta de Instagram. "Dios quiera que zafes del golpeador psicópata", en una foto junto a ella, haciendo referencia a García Gómez.

Horas después, la joven se comunicó con Fernanda Iglesias e hizo una fuerte denuncia en el programa Puro Show: "Estoy muy angustiada, Lowrdez está con el golpeador, en la casa de él. Ayer el tipo me mandó un mensaje en tono bastante amenazante, ella trató de zafar, la golpeó un montón".

"Vino a casa a dormir, le había golpeado la costilla, no se podía ni mover, le tuve que conseguir Diclofenac para que pueda recuperarse. Yo trabajo con ella, la ayudo en un montón de cosas como productora y después se suponía que no iba a regresar, pero cayó de nuevo, fue a la casa del tipo este y ahora está ahí, lo que pasa es que cuando entró la policía ella se fue para la terraza", reveló en diálogo con el programa.

La mujer pidió que le hicieran un examen forense porque "dudo que el problema que tiene en la garganta sea unas anginas. Para mí, el golpeador la agarró del cuello y entonces por eso tiene ese problema en la voz que no puede ni hablar. Tiene moretones, la cabeza totalmente golpeada, le pido al fiscal o al juez, que vuelvan a entrar porque ella está ahí en la casa y está corriendo un peligro estando con esa persona, este psicópata".

"Ella tiene una debilidad, pero no es culpable de nada, es una víctima de lo que está pasando. Ella tenía toda la energía para hacer el junte de Bandana y este tipo la quiere apagar", afirmó Ioja.