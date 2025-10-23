El día que Lourdes de Bandana denunció a su ex pareja por violencia de género

La denuncia de su madre por desaparición, alegando que no tiene contacto desde el 4 de octubre, recordó un episodio de violencia que denunció la artista en 2022.

Luego de horas de mucha preocupación por la desaparición de Lourdes de Bandana que denunció su madre, alegando que no tiene contacto con ella desde el 4 de octubre, la artista apareció en sus redes sociales donde aclara que está "perfecta". Sin embargo, todavía no se supo con claridad que sucedió en el confuso episodio que generó preocupación por una denuncia que realizó hace algunos años.

El 28 de noviembre del 2022 Lourdes de Bandana estremeció a sus seguidores con un fuerte video donde mostraba su rostro con moretones y un fuerte relato que puso en el centro de atención a Leandro García Gómez , su expareja que fue acusado por la artista por violencia de género . Desde ese momento la preocupación se elevó en torno a su vida privada.

La denuncia no solo fue pública sino que también lo hizo ante la justicia en un extenso escrito donde detalló las situaciones que la motivaron a realizar la denuncia. “Estuvimos en pareja desde antes de la pandemia. Justo en ese momento, él estaba en una situación muy complicada porque hacía tres años que no podía ver a sus hijos”, había detallado la artista en la denuncia según se conoció en aquel momento.

Lourdes-Bandana-2022

Luego sumó: “Durante el tiempo que convivimos siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer, me decía que soy un panqueque, que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado. En ese momento, vinieron todos los vecinos del departamento del frente y, cuando vino la policía, no lo quise denunciar”.

En aquella denuncia Lourdes había relatado que se había encontrado con su exnovio el miércoles 23 de noviembre de aquel año: “Estuvo todo bien hasta la noche del jueves 24, que me preguntó con quién había estado durante todo este tiempo.Yo le dije que me había besado el fin de semana pasada con una persona que conocí en una quinta. Ahí me empezó a decir que era fácil, como hacía siempre”.

Sumado a su escrito presentado en dicha denuncia, contó que una vez que su ex se durmió, tomó su dedo y accedió al celular donde encontró situaciones complejas: “Fue ahí que encontré mensajes suyos con otras mujeres. Es ahí cuando me toma del cuello y me pega piñas en todos el cuerpo, y me tiró por las escaleras”.

Lourdes-Bandana-denuncia-2022

Para cerrar escribió: “Yo me puse a gritar en el palier del edificio para pedir que me abra la puerta, ahí le pude sacar mi celular, que estaba en poder de él. Una persona vio todo este episodio”. A partir de esta denuncia a Lourdes le habrían habilitado un botón antipánico y su ex ya tendría un orden de restricción vigente.

Días más tarde, el acusado García Gómez dialogó con el programa A La Tarde e hizo revelaciones: “Tuvimos discusiones como cualquier pareja, pero me alejé de ella por pedido de su psiquiatra”, comentó el entrevistado durante el programa.

A su vez confesó, en 2022: “Yo soy un laburante, soy profesional y tengo dos hijas. Y vengo a decir que antes de hacer cualquier tipo de acusación, dejemos que avance la Justicia. Vengo a poner la cara porque tengo familia, trabajo y una acusación de este tipo no es menor”.