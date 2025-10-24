Se presenta el libro “Aro de Fuego” en Neuquén: cuándo y dónde

Las escritoras neuquinas Andrea Cisneros y Cristina González presentarán su segundo libro con entrada libre y gratuita.

Este viernes 24 de octubre se lleva a cabo la presentación del libro Aro de Fuego de las escritoras Andrea Cisneros y Cristina González de Enero Editorial. El evento, con entrada libre y gratuita, será a las 18 en la Sala Business del Casino Magic.

Con una prosa rica y sensorial, escrita a cuatro manos por Andrea Cisneros y Cristina González, el texto construye un universo coral, donde lo femenino articula sentido, evocación y entidad narrativa. Desarma el mito del héroe individual, la linealidad del tiempo, y desafía la supremacía de la razón. En su lugar, teje un mundo donde el conocimiento se siente, se sueña, se hereda. El texto dialoga con Aura, Los recuerdos del porvenir, Cien años de soledad, El Aleph, Los papeles salvajes y el cine ritual de Daughters of the Dust. Pero como todo hechizo vivo, encuentra su voz más allá de todo espejo.

Esta es una pieza literaria de un eclipse que no se apaga con el sol. Es una brasa en la memoria del cuerpo. Y hay relatos, como este, que solo se abren a quien se atreve a entrar en la llama, sin la promesa de despertar de ese fuego.

De la presentación también participarán Carlos y Joaquín Gutierrez con “Sonidos del mundo”.

Aro de Fuego

Andrea Cisneros y Cristina González, las autoras detrás de la escritura

Andrea Cisneros es una profesora de Letras, poeta y novelista de Cutral Co, Neuquén. También cursó un magíster en Lingüística en la misma universidad.

Es coautora del primer volumen de la saga El espíritu de la niebla, publicado por Enero editorial en 2024. Es autora de Lunática, un poemario publicado por Enero editorial en 2025.

Forma parte de la Antología Panorama Contemporáneo de Poesía de Neuquén, que reúne a ciento nueve voces de poetas de la región.

Cristina González es una profesora en Letras de Zapala, Neuquén, especializada en Literatura Americana y en Estudio de Mujeres y Género por la Universidad Nacional del Comahue.

Ha publicado digitalmente en Espacio del Poeta n°103 "Hoy" y n°118 "Corazón y alma y obra y vida", en Literamen.com, ,"Wsas voces" cuento en castellano, inglés y esloveno. "Extrañas develadas"(Citas de arena, cuento)

Participó en Antilogías: Urdimbre (1015), Algazara (2020), Calíope Desnuda (2021) y Palabras en Vuelo (2021)

Entre sus obras publicadas también se encuentran "En busca de la inalcanzable" (2017), "Rumor de alas de nácar de sal" (Ediciones Con dobrezeta, 2019), y "El espíritu de la niebla" (Enero Editorial, 2024) y Historia fragmentada de una madre (Enero Editorial, 2024).