El impactante video de la casa del triple femicidio de Florencio Varela: pidieron preventiva para los detenidos

Se conocieron imágenes de la policía donde muestran la casa del horror por dentro. Ahora la causa pasó a manos de la Justicia Federal.

Este viernes por la mañana, el fiscal Adrián Arribas pidió prisión preventiva para todos los detenidos por el triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi. Además, se confirmó el traspaso de la causa al fuero federal. En este contexto, se dieron a conocer impactantes imágenes de la casa del horror.

La preventiva alcanza a Lázaro Víctor Sotacuro , señalado como uno los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero , dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos junto con su pareja Miguel Silva ; también Daniela Ibarra , a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra.

Además, la medida fue confirmada para Florencia Ibáñez , sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio , quien fue capturado en Perú.

los detenidos triple femicidio

Arribas les agravó las imputaciones a todos. A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los acusa de del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediante violencia de género, y por ser criminis caus, señaló NA.

El video del horror: la casa donde asesinaron a Morena, Lara y Brenda

En este contexto, este viernes se conocieron impactantes imágenes de la División de Inteligencia de la Policía bonaerense, donde se puede observar la casa del horror por dentro. Se trata del momento en que los agentes ingresaron a la vivienda donde ocurrió el triple femicidio en Florencio Varela.

Triple crimen de Florencio Varela - el video que muestra la casa del horror por dentro

Noticia en desarrollo.