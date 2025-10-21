Caos en la Ruta 7: volcó un camión con cerdos y los vecinos se llevaron toda la carga

En las imágenes se puede ver a decenas de personas cargando animales vivos y muertos, mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar.

Con los animales por todos lados, la situación se descontroló en cuestión de minutos.

Un camión jaula volcó en el kilómetro 179 de la Ruta Nacional N°7. El vehículo transportaba cerdos , que quedaron a la vera de la ruta luego de que el chofer perdiera el control del rodado y mordiera banquina.

El accidente ocurrió cerca de la localidad de Ingeniero Silveyra en provincia de Buenos Aires. Fuentes policiales revelaron que e l conductor del camión sufrió lesiones leves , por lo que tuvo que ser asistido por personal policial y una ambulancia del SAME, mientras que el vehículo quedó destruido y los animales se dispersaron por el lugar. Los cerdos que se encontraban a bordo terminaron deambulando alrededor del vehículo.

Con los animales por todos lados, la situación se descontroló en cuestión de minutos. Algunos automovilistas que pasaban por la zona y vecinos de las inmediaciones comenzaron a llevarse los cerdos que se habían caído del camión, muchos de ellos aún estaban vivos. Luego se sumaron motos, bicicletas y peatones , hasta convertir la escena en un verdadero caos.

Volcó un camión con cerdos en la Ruta 7

Gran descontrol por la carga de cerdos por parte de los vecinos

Aunque la Policía Comunal intentó evitar nuevos incidentes, la cantidad de personas que ingresó al lugar hizo imposible controlar la situación.

El vuelco provocó una postal insólita, ya que se vieron decenas de personas cargando animales vivos y muertos mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona.

Una vez que la gente comenzó a llevar y cargar lo que podía, la seguridad en el lugar debió centrarse en que no hubiera un nuevo accidente, ya que el desplazamiento de vehículos, incluso tirando carros, y de personas representaba un riesgo mayor y permanente.

camion cerdos vecinos

Un camión con carne volcó y la gente intentó saquearlo

A mediados de septiembre, la ciudad de Guaymallén en Mendoza vivió horas de tensión tras el vuelco de un camión con carne.

Según indicaron fuentes policiales, el impactante vuelco se generó luego de que el conductor de un utilitario Peugeot Partner, que se dirigía al este, pinchó una rueda, situación de emergencia que lo llevó a impactar a un camión que iba en la misma dirección, indicaron testigos del accidente.

Enfrentamientos con la gente que quería robar carne

El camión tuvo que ser custodiado por efectivos de la Policía de Mendoza e Infantería cuando una multitud comenzó a agruparse en el lugar para llevarse algo de carne. Inmediatamente, comenzaron a dispersarlos lanzando balas de goma y gases lacrimógenos, mientras los vecinos del lugar arrojaban piedras para poder llevarse el cargamento.

En pocas horas, un grupo numeroso se había congregado alrededor del vehículo accidentado y reclamó acceder a la mercadería, aduciendo razones vinculadas a la difícil situación económica y la imposibilidad de adquirir este tipo de alimentos.

En tanto, el conductor del camión quedó atrapado por un momento en el vehículo, pero con ayuda de personas que se acercaron pudo salir a los pocos minutos. Rápidamente, fue asistido por Emergencias en el lugar, ya que había sufrido politraumatismos, pero se encontraba fuera de gravedad. A su vez, el chofer de la camioneta utilitaria también fue atendido en el lugar y sus heridas fueron calificadas como leves.