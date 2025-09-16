Camión cargado de forrajes volcó en una curva peligrosa cerca de Andacollo

Ocurrió este lunes por la tarde a menos de 2 kilómetros de la zona urbana. Según las primeras pericias, el vehículo se habría quedado sin frenos.

Un camión que transportaba forrajes volcó en una curva peligrosa cerca de Andacollo en horas de esta tarde. La zona del siniestro vial se ubica a menos de 2 km de la zona urbana y a unos metros antes del ingreso al camino que lleva al monumento de la Madre Patria, emblema característico de la localidad.

Según informó a LMNeuquén , el comisario Hernando Burgos, jefe de la Comisaría 30, el camión se habría quedado sin frenos, lo que provocó el despiste y posterior vuelco. Afortunadamente, el conductor logró salir por sus propios medios de la cabina, pero como medida de precaución fue trasladado al nosocomio local para recibir atención médica y descartar cualquier lesión.

Qué se sabe

Además, el jefe policial referenció que un testigo que circulaba detrás del vehículo de gran porte declaró que vio al conductor haciendo maniobras desesperadas para intentar frenar, pero lamentablemente no logró controlar la velocidad y terminó volcando en la curva de la Ruta Provincial 43. El camión se despistó y cayó en un barranco de aproximadamente 40 a 50 metros de profundidad.

“El camión tenía como procedencia la ciudad de General Roca y transportaba todo tipo de forrajes. Aparentemente, se quedó sin frenos y no pudo controlarlo. Un automovilista que lo precedía detalló que lo observó haciendo maniobras como para poder frenarlo, pero llegando al ingreso de Andacollo y no lo pudo sostener más y despistó”, afirmó el comisario Burgos.

Añadió que “en el rodado circulaba un solo ocupante. El chofer, un hombre mayor, sufrió heridas aparentemente leves porque salió por sus propios medios del camión. Igual la ambulancia lo trasladó hasta el nosocomio local. En este momento está siendo atendido”.

CAMION VOLCADO EN ANDACOLLO 3

Comunicó además que el camión quedó depositado en el lugar para cumplimentar las diligencias de rigor para habilitar su posterior remoción de tan incómoda posición. Burgos también aseguró que el siniestro vial no hubo terceros involucrados en el siniestro vial.

Tareas de emergencia

Sirve destacar que tanto la policía como los servicios de emergencia (bomberos y hospital) acudieron rápidamente al lugar para asistir al conductor y asegurar la zona. Las autoridades policiales pusieron en marcha la investigación de las causas del incidente y adoptaron las medidas necesarias para la seguridad del tráfico en la ruta 43.

Según se informó, el camión transportaba una carga de fardos, maíz y otros tipos de forrajes destinados a ser distribuidos en comercios minoristas de Andacollo, Huinganco y Las Ovejas.