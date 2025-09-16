Pasará casi cuatro años preso tras aceptar la tenencia de 400 gramos de drogas y una tumbera

El castigo recayó en un hombre que había sido atrapado en Centenario luego de un procedimiento preventivo. El acusado aceptó su responsabilidad por dos delitos.

El condenado fue declarado responsable de tenencia de drogas y también se le atribuyó portación de arma de guerra.

Un hombre que se hizo el rápido y furioso en Centenario deberá cumplir un castigo cercano a los 4 años de cárcel por movilizarse en la calle con una tumbera y ocultar 400 gramos de droga. A pesar de las sospechas, la fiscalía no logró comprobar su posible vínculo a actividades de venta de estupefacientes.

En una audiencia realizada este martes, la fiscal del caso Silvia Moreira presentó un acuerdo mediante el cual Fernando Fuentes, fue condenado a la pena de 3 años y 9 meses de prisión y el pago de una multa superior a los $600 mil , tras haber sido detenido en la calle con más de 300 gramos cocaína y un arma.

El acuerdo de responsabilidad y pena fue presentado en una audiencia en la Ciudad Judicial de Neuquén capital.

Durante la audiencia en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso junto al asistente letrado Pablo Jávega, presentaron los términos del acuerdo al que se arribó con el imputado mediante un procedimiento abreviado: cumplirá 3 años y 9 meses de prisión, pagará una multa de $630 mil y se le decomisarán $119 mil.

Los delitos por los cuales fue condenado, fueron tenencia de estupefacientes en concurso real con portación de arma de guerra.

Armado con una tumbera

El hecho ocurrió el 19 de mayo pasado. Alrededor de las 1:55 de la madrugada, Fuentes caminaba por la calle Salta, casi Puerto Madryn, en la ciudad de Centenario. Llevaba un arma en la mano, tipo tumbera y apta para el disparo, con un cartucho en el interior percutido y dos cartuchos más en su poder.

Esta situación fue advertida por personal de la Policía provincial que, al escuchar la detonación de un arma de fuego, fue hacia el lugar donde estaba el acusado. Tras darle la voz de alto, lograron detenerlo en la esquina de Puerto Madryn entre Tucumán y Salta.

Fuentes fue trasladado hacia la Comisaría Quinta de la ciudad, donde al momento de abrir la mochila que tenía, se hallaron envoltorios de nylon con 374 gramos de cocaína, 26 gramos de Cannabis sativa y $119 mil.

Durante la audiencia de la presente jornada, la fiscal del caso y el asistente letrado indicaron que de la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, no surgieron elementos para suponer que la droga estaba destinada a la comercialización. “No encontramos movimientos o ingresos de dinero sospechosos de comercialización de la droga”, precisó Moreira.

Atenuantes

Al momento de fundamentar la pena, la fiscal señaló que la falta de antecedentes penales del acusado, así como la aceptación de la responsabilidad en el hecho, fueron considerados como atenuantes.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Luis Giorgetti, avaló los términos del acuerdo pleno que fue presentado.

