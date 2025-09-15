Rincón de los Sauces: los narcos detenidos se quedaron sin billeteras virtuales y sin aguantadero

La fiscalía sospecha de que se trata de una banda y requirió varias medidas. Tras acusarlos, pidió embargos y la clausura de la vivienda donde vendían drogas.

El juez que intervino en la audiencia de formulación de cargos determinó que la casa donde funcionaba el kiosco narco permanezca clausurada durante cuatro meses.

A partir de l a detención de los cabecillas de otra banda narco que operaba en Rincón de los Sauces , la fiscalía acusó a dos hombres y uno de ellos permanecerá preso por el plazo de cuatro meses. En tanto, un cómplice, cumplirá con prisión domiciliaria.

Por pedido de la fiscal del caso Silvia Moreira y del asistente letrado Pablo Jávega, dos hombres fueron acusados el sábado pasado por comercializar estupefacientes y tener en su poder armas de fuego en tres domicilios de la ciudad de Rincón de los Sauces.

Como ocurre en otras ocasiones, la banda narco está bajo sospecha por otros delitos. Se incautaron cinco armas de fuego y más de dos centenares de proyectiles.

Los representantes de la fiscalía describieron que en el marco de la investigación se verificó la comercialización de estupefacientes en tres viviendas por lo que se realizaron allanamientos y fueron secuestrados diversos elementos.

Además, en la audiencia de formulación de cargos, Moreira y Jávega pidieron que se embarguen las cuentas bancarias y billeteras virtuales de los involucrados, y que se clausure por 120 días una casa en donde se realizaba la venta de droga.

Los imputados, identificados por sus iniciales como M.A.B. y A.N.O., comercializaron estupefacientes vendiéndole a diversas personas que concurrían a una vivienda ubicada en Rincón de los Sauces, al menos desde el 13 de agosto y hasta el 12 de septiembre.

Kioscos narco con un gran movimiento

Los acusados fueron detenidos el viernes pasado en el marco de un allanamiento realizado por la División Antinarcóticos de Añelo. También fue demorado un menor de edad y se individualizaron a tres personas que se encontraban comprando droga.

En este aguantadero, la Policía secuestró envoltorios con cocaína, dinero en efectivo por una suma cercana al millón de pesos, balanzas digitales, celulares, un revólver calibre 38 y una pistola calibre 9 milímetros.

banda narco Rincón de los Sauces Gentileza Policía del Neuquén

Los representantes del MPF les atribuyeron a los acusados el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de 3 o más personas organizadas y por servirse de menores de edad en carácter de coautores (artículos 5 inciso “c”, 11 “a” y “c” y 34 de la ley 23.737, artículos 77 y 45 del Código Penal, decreto 635/24 modificatorio 560/19, en función del artículos 1 de la Ley 3488). Además, A.N.O. también fue acusado por tenencia ilegal de arma de fuego de guerra en carácter de autor.

Preventiva para uno de los acusados

Como medidas cautelares Moreira y Jávega requirieron que M.A.B. permanezca detenido en prisión domiciliaria por cuatro meses, en una vivienda en otra localidad y que se le prohíba acercarse a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Rincón de los Sauces. Argumentaron que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga por no sometimiento al proceso penal.

En relación a A.N.O. solicitaron que permanezca detenido en prisión preventiva también por cuatro meses bajo los mismos argumentos: peligro de fuga por no sometimiento al proceso y existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Finalmente, los funcionarios del MPF pidieron la clausura de la casa de drogas donde fueron detenidos los acusados y el embargo de todos los fondos de ambos imputados, en bancos y billeteras virtuales.

El juez de garantías Juan Pablo Encina, quien estuvo a cargo de la audiencia, avaló todos los requerimientos de la fiscalía. De esta forma dio por formulados los cargos para ambos imputados y fijó la prisión preventiva por cuatro meses para A.N.O. y la domiciliaria para M.A.B. por el mismo plazo. Finalmente, el magistrado ordenó los embargos de las cuentas bancarias y de billeteras virtuales de los dos acusados y dictó la clausura de la casa de drogas por 120 días.