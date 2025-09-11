Qué se sabe de la impactante explosión de un camión de gas en México que causó al menos cuatro muertos

El estallido y posterior incendio, registrados en una autopista de la capital del país, dejó también decenas de heridos, muchos de ellos de gravedad.

Impactante explosión de un camión de gas en la ciudad de México causó al menos cuatro muertos y decenas de heridos.

Más de treinta autos quemados, al menos cuatro muertos , decenas de heridos y escenas que parecían salidas de una película de acción. Es ese el resumen exacto de la impactante explosión de un camión que transportaba gas , registrada en una autopista de la Ciudad de México .

“Del hecho ocurrido en Iztapalapa, informo que, al corte de las 22:30 (del miércoles, hora local), lamentablemente suman cuatro las personas fallecidas; registramos 90 lesionados y, gracias al trabajo de las y los médicos, se han dado de alta a 10 personas ”, informó la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada.

En el mismo mensaje publicado en X, la funcionaria agregó que a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) se “desplegaron equipos en todos los hospitales para contactar a las familias de las víctimas y brindar el apoyo correspondiente”.

Con el correr de las horas, las imágenes que distintos usuarios subían en las redes sociales daban cuenta de la magnitud del incidente. Los videos mostraban a personas escapando de la impresionante explosión, a otras mirándola un poco más de lejos pero no por ello con menor peligro y, los más perjudicados, pidiendo desesperadamente ayuda en plena autopista, con quemaduras visibles en todo su cuerpo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5_CDMX/status/1965928226506850666&partner=&hide_thread=false Primera imagen del lamentable evento ocurrido en Puente de la Concordia, registrado entre las 14:20:03 y las 14:20:34.

El hecho fue atendido de inmediato por @GobCDMX, encabezado por @ClaraBrugadaM, en coordinación con @SSC_CDMX, @SGIRPC_CDMX, @SeGobCDMX y @Bomberos_CDMX.



Desde… pic.twitter.com/CJYokqDSdg — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 10, 2025

Los heridos, algunos de los cuales fueron evacuados en helicóptero, recibieron atención en distintos hospitales de la Ciudad de México y en la noche del miércoles sus familiares se acercaban para conocer la gravedad de las lesiones sufridas por sus seres queridos.

En la lista de heridos que entregaron desde los centros de salud del Distrito Federal aparecían un bebé y un niño de dos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/1965911966029127822&partner=&hide_thread=false | URGENTE: Choca y estalla un camión cisterna repleto de gas en la Ciudad México. Reportes preliminares de varios heridos.

pic.twitter.com/TkgCPWp4cg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 10, 2025

La magnitud del incidente, que ocurrió en la autopista que conecta la Ciudad de México con Puebla, a la altura del municipio más poblado de la capital, Iztapalapa, puede apreciarse no solo en el tenor de las heridas que sufrieron decenas de personas sino también en las consecuencias que sufrieron otros vehículos que circulaban cerca del camión. Según las autoridades, por culpa de las llamas provocadas por la explosión se quemaron más de 30 autos.

Un camión con irregularidades, según el ente regulador

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que se encarga de regular la seguridad industrial en el sector de hidrocarburos en México, afirmó que el camión presentaba distintas irregularidades, entre ellas, no contar con un seguro actualizado que le permitiera transportar gas.

Si bien ASEA aseguró que Transporte Silza, empresa a la que presuntamente pertenecía el camión siniestrado, contaba con permiso de transportes ante la Comisión Nacional de Energía, también aclaró que “en lo que va de 2025, no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado”.

Estableció, además, que “el vehículo cargó en la Terminal Marítima Gas Tomza, S.A., de C.V., planta de almacenamiento cuyo registro fue otorgado el 20 de septiembre de 2024”, pero cuya póliza “concluyó el 12 de junio de 2025”.

“Posteriormente, en este mismo año, la planta ingresó una solicitud para el registro de póliza de seguro para la actividad de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de suministro; sin embargo, dicha solicitud fue desechada. Por lo tanto, a la fecha no se tiene registro sobre un seguro vigente ante la ASEA", aclaró el ente regulador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InsaneRealitys/status/1965914964243419401&partner=&hide_thread=false Gas explosion caught on camera in Mexico City pic.twitter.com/dfGAfw8I5g — Insane Reality Leaks (@InsaneRealitys) September 10, 2025

Ante ese escenario, ASEA advirtió que “en caso de que se determinen fallas en la operación atribuibles a la empresa responsable, se aplicarán las medidas que corresponden conforme a la normativa vigente”.

Qué dijo la presidenta de México, Claudio Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó en X su "solidaridad y apoyo a los familiares" de las víctimas.

“La Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y la red de hospitales del Gobierno de México colaboran con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y las autoridades de la Ciudad de México, para atender a las y los afectados”, agregó la mandataria mexicana.

Y completó: Asimismo, expreso mi reconocimiento a los cuerpos de emergencia que apoyan en este lamentable suceso”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNPC_MX/status/1965997337806876963&partner=&hide_thread=false Las autoridades del @GobCDMX continúan con las labores para retirar la pipa del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, #CDMX.



A la población:

Evitar acercarse al lugar del accidente

Cunsultar rutas alternas para sus traslados

No difundir información no confirmada pic.twitter.com/k15DQWHewj — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 11, 2025

El hecho ocurrió este miércoles, cuando “una pipa de gas volcó” debajo del Puente de la Concordia, en la alcaidía Iztapalapa, lo que originó una fuga y posteriormente una explosión, cuya onda expansiva dañó a 32 vehículos”, se informó oficialmente.