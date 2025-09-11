Asesinato de Charlie Kirk, activista aliado de Trump: qué se sabe sobre el autor del crimen

El activista de 31 años murió de un disparo mientras participaba de una charla en Utah. En los videos se puede ver el momento exacto del crimen.

El activista de derecha, Charlie Kirk , un gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un disparo mientras participaba de una charla. Según informó Real American Voice, la emisora que transmitía su podcast, murió poco después en el hospital.

El trágico episodio ocurrió este miércoles en la Universidad del Valle de Utah. En los videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se puede ver el momento exacto en el que recibe el disparo frente a una multitud de testigos.

Las autoridades establecen que fue un asesinato político y el FBI se encuentra en plena investigación de los hechos. Este jueves se recuperó el arma homicida. Por otra parte, revelaron que el tirador fue detectado y según trascendió en medios locales, estaba vestido de negro y disparó desde larga distancia.

Charlie Kirk

Según las autoridades, el sospechoso disparó un solo tiro desde el techo de un edificio cercano, que hirió a Kirk en el cuello mientras hablaba en un evento estudiantil al aire libre.

Las autoridades de Utah dijeron que creían que el tirador había disparado desde un tejado. Una portavoz de la universidad dijo que el agresor de Kirk había disparado desde el Centro Losee, un edificio situado a unos 137 metros de distancia, consignó New York Times.

¿Qué pudo conocer el FBI sobre el asesinato del activista?

En conferencia de prensa, el agente especial a cargo del FBI, Robert Bohls, dijo que se recuperó un "rifle de cerrojo de alta potencia" en una zona de bosques después del crimen. El arma ya fue enviada a un laboratorio para ser analizada.

A su vez, confirmaron que todavía no pudieron identificar al hombre. Dos personas fueron detenidas el miércoles, pero no se determinó que estuvieran conectadas con el tiroteo y ambas fueron liberadas, establecieron funcionarios de seguridad pública.

charlie kirk estados unidos Charlie Kirk fue asesinado en una universidad en Utah durante una charla.

En este sentido, las autoridades confirmaron que el tirador actuó en solitario. "No hay indicios que conduzcan a que una segunda persona esté involucrada", dijeron sobre el ataque que terminó con la vida del hombre de 31 años.

"Un asesinato político"

El gobernador Spencer Cox declaró en una rueda de prensa este miércoles por la noche que la Policía estaba interrogando a una persona de interés, mientras que Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, declaró en la misma conferencia que el autor, sospechoso de disparar un solo tiro, seguía prófugo.

Asimismo, Mason indicó que tienen "buenas imágenes" del tirador para lograr capturarlo. "Estamos trabajando en tecnologías y métodos para identificarlo. Si no lo logramos, nos pondremos en contacto con ustedes, los medios de comunicación, y lo haremos público para que nos ayuden a identificarlo", sostuvo el funcionario.

kirk eeuu Kirk llevaba unos 20 minutos hablando cuando fue alcanzado por una bala, según la universidad.

El gobernador Cox se refirió al incidente como "un asesinato político". Previo a que le dispararan, Charlie Kirk había respondido a una pregunta sobre sospechosos transgénero de tiroteos masivos, según declaró a The New York Times Andrew Piskadlo, uno de los estudiantes que asistió al acto.

Respecto a Valle de Utah, la universidad pública más grande del estado con más de 45 mil estudiantes matriculados, el campus en el momento del ataque fue evacuado de inmediato y permaneció cerrado. Las clases fueron canceladas hasta nuevo aviso. A los que aún estaban en el campus se les pidió que permanecieran donde estaban hasta que la policía pudiera escoltarlos de manera segura.