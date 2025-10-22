Video viral: se distrajo unos segundos en el supermercado y le robaron todo

El relato de la mujer- que había ido a comprar junto a su nuera- tuvo gran repercusión en las redes sociales.

La reacción espontánea de Merche generó cientos de comentarios y una ola de historias similares en TikTok.

Lo que empezó como una tarde de compras rutinaria terminó convirtiéndose en una historia viral . En un conocido supermercado, una mujer relató cómo un simple descuido derivó en un robo.

El video, que superó las 62 mil reproducciones , mostró a una mujer entre sorprendida y resignada, contando cómo en cuestión de segundos, desaparecieron las bolsas que llevaba colgadas de su carrito.

Lo que parecía una anécdota menor se transformó en un fenómeno viral que expuso una sensación compartida: la vulnerabilidad cotidiana en los espacios públicos.

El insólito hecho ocurrió en un supermercado de Mercadona, en España, y fue Merche Gardeta Merin, conocida en TikTok como @merche_mallorca quien las publicó en redes sociales.

compra supermercado

Un descuido que se volvió un video viral

Merche explicó que había ido al supermercado junto a su nuera. Ambas realizaban la compra con normalidad hasta que, por un momento, dejaron el carrito al costado de un pasillo para buscar algunos productos. “Dejamos el carrito unos segundos y cuando volvemos, mi nuera me dice: ‘¿Y las bolsas?’”, relató en el video.

Las tres bolsas habían desaparecido. Ni rastro en el suelo ni confusión con otro carro. “Nos robaron en nuestra cara tres bolsas colgadas de la percha”, expresó con mezcla de asombro e indignación. Su relato, grabado el mismo día del incidente, captó la atención inmediata del público, que se volcó a los comentarios para compartir situaciones similares.

Se descuidó en el supermercado y le robaron las bolsas con las compras

Lejos de mostrarse furiosa, Merche narró el episodio con una naturalidad que combinó sorpresa y humor, lo que generó una ola de empatía. En pocas horas, el video se replicó por toda la plataforma y llegó a miles de usuarios que vieron en su experiencia un reflejo de sus propias distracciones cotidianas.

Las reacciones de los usuarios que vivieron algo parecido

La publicación se convirtió en un espacio de historias compartidas. En los comentarios, docenas de personas contaron anécdotas propias que demostraron lo habitual de este tipo de robos menores.

Una usuaria escribió: “A mi madre le robaron la mochila de la misma manera, pedimos ver las cámaras y se veía claramente cómo se la llevaban”. Otro comentó: “Mi padre se dejó el bastón apoyado en la caja y cuando terminó de pagar, ya no estaba”. Incluso alguien sumó: “A mí me robaron el carro entero de la compra”.

Estas respuestas transformaron el video en un punto de encuentro digital, donde la solidaridad y el humor se mezclaron con la indignación. Muchos destacaron la rapidez con la que pueden suceder estos hechos y la impotencia que generan cuando los objetos desaparecen sin explicación.

El caso de Merche demostró una vez más el poder de las redes sociales para amplificar pequeñas historias que conectan con millones de personas. Lo que comenzó como un mal momento en un pasillo de supermercado terminó generando un debate sobre los descuidos, la convivencia y la desconfianza cotidiana.

Su video, contado con sencillez y sin dramatismo, despertó una sensación de comunidad entre usuarios que compartieron risas, quejas y consejos. Muchos la elogiaron por su reacción tranquila y su capacidad para transformar una pérdida mínima en un relato con el que todos pudieron identificarse.