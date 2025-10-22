Dos muertos tras el despegue fallido de un avión: las víctimas son el piloto y su acompañante

El accidente quedó registrado por un testigo que grabó el momento exacto en que la aeronave se estrella contra el suelo.

Este miércoles un trágico accidente le costó la vida a dos personas en Táchira, Venezuela. El incidente ocurrió cuando un avión intentó tomar vuelo pero cayó contra el asfalto de la pista. Las víctimas fatales eran el piloto y su acompañante.

La noticia, fue confirmada por el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) de Venezuela a través de su cuenta oficial de Instagram. Según informaron, la tragedia ocurrió a las 9.52 (hora local), cuando la aeronave PAY1, matrícula YV1443, quiso despegar desde la pista del aeropuerto Paramillo, en la ciudad de Táchira.

"Durante la fase de despegue, se precipitó a tierra. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos del mencionado aeropuerto para atender el accidente", informaron desde el organismo.

En el comunicado, confirmaron la muerte de dos personas a bordo del avión. “Lamentablemente en el mismo resultaron fallecidos los dos tripulantes a bordo. En este sentido, se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), de acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin de dar con las causas que generaron el siniestro”, expresaron.

Aunque no trascendieron las causas que dieron origen al siniestro, un diario local compartió que la principal hipótesis sería que el piloto perdió el control luego de que explotara uno de los neumáticos de la avioneta.

Quiénes eran las víctimas

Los fallecidos fueron identificadas como José Antonio "Toni" Bortone y Juan Maldonado, según informó el medio venezolano El Nacional.

La empresa EC Charter, aseguró que Bortone tenía más de 30 años de experiencia con diversos tipos de aeronaves. A lo largo de su carrera, trabajó como despachador de vuelo, copiloto y capitán en empresas como TT Services, Tecnoconsul, Transaven, Sol de América, Command Air, Transaero, EC CHARTER y en servicio privado. Además, voló distintos modelos de aviones como el BE-10, BN3, BN2, PA-31, PA-34, C-402 y C-550.

La familia de Bortone estaba estrechamente ligada al mundo aeronáutico, ya que sus abuelos y tíos también eran pilotos. En diálogo con EC Charter, el piloto sostuvo que en su infancia sentía fascinación por los aviones de combate y a pesar de no poder entrar en la Fuerza Aérea Venezolana, su pasión por la aviación continuó.

El fuego provocado por la explosión, calcinó por completo la aeronave, dificultando la tarea de rescate de los cuerpos.

El video del accidente

Un testigo que se encontraba en el lugar del accidente grabó la secuencia con su teléfono. En el video, se puede ver la aeronave acelerando para lograr el despegue. Sin embargo, en apenas unos segundos y a pocos metros del suelo, la avioneta comienza a girar sobre si misma y cae repentinamente contra el asfalto.

Al estrellarse, se produjo una enorme explosión que causó el susto y sorpresa de los presentes, quienes se alejaron del lugar gritando.