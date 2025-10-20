Un avión chocó cuando estaba aterrizando y terminó en el mar: murieron dos personas

El avión no emitió ninguna señal de emergencia antes de salir de Dubai.

Durante la madrugada de este lunes se reportó un fatal accidente, cuando un avión de carga se salió de la pista mientras aterrizaba y cayó al mar. Según informaron las autoridades , dos personas murieron por el trágico accidente.

Cuatro miembros de la tripulación aeronáutica del Boeing 747, operado por la aerolínea turca ACT Airlines, f ueron rescatados y llevados al hospital . Respecto a las víctimas fatales, se indicó que eran personas que estaban en el vehículo terrestre del aeropuerto, que colisionó con la aeronave y que también cayó al agua.

El jefe de investigación de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA), Man Ka-Chai, indicó que vuelo EK9788 de Emirates SkyCargo, operado por la turca Air ACT Cargo, había sido autorizado para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong.

Avión en Hong Kong

Qué se sabe sobre el trágico accidente

La aeronave que protagonizó el accidente estaba aterrizando en el Aeropuerto de Hong Kong alrededor de las 3:50 de la mañana, proveniente de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, según las autoridades.

La Policía explicó que la aeronave, un Boeing 747-481, "viró bruscamente hacia la izquierda después de tocar tierra, no logró detenerse en los límites de la pista y terminó parcialmente en el agua". En la maniobra, el avión golpeó un vehículo de servicio y ambos cayeron al mar.

Respecto a la muerte de los dos hombres, la policía informó que uno de ellos, de 30 años, fue rescatado del mar y declarado muerto en el lugar. El segundo, de 41 años, fue trasladado al Hospital North Lantau, donde se confirmó su fallecimiento.

avion hong kong

El jefe de investigación de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA) informó que el avión no emitió ninguna señal de emergencia antes de salir de Dubái. También remarcó que la torre de control no recibió solicitud de asistencia cuando la aeronave perdió el control y atravesó el vallado hasta caer al mar de China Meridional.

El director de operaciones de la Autoridad Aeroportuaria, Steven Yiu, aseguró que el vehículo "se encontraba dentro de la zona de patrulla autorizada" y que las condiciones meteorológicas y de pista eran "óptimas" en el momento del siniestro.

Qué se sabe sobre el aterrizaje y el operativo de rescate de las personas a bordo del avión

Datos del portal Flightradar24 revelaron que el avión se desplazaba a unos 167 kilómetros por hora al desviarse hacia el rompeolas y a 91 kilómetros por hora cuando impactó contra el mar. El golpe destrozó la parte frontal del fuselaje y la mitad trasera del avión quedó sumergida bajo el agua.

La AAIA abrió una investigación para determinar las causas del accidente, si se trató de un fallo técnico, error humano o condición operacional imprevista. Paralelamente, la policía no descarta una eventual pesquisa penal.

operativo rescate avion hong kong

Para el rescate de los tripulantes a bordo, se realizó un operativo en conjunto con helicópteros del Gobierno y embarcaciones del departamento de bomberos y la policía marítima.

El área de la pista fue acordonada y las operaciones quedaron suspendidas temporalmente para facilitar los trabajos de emergencia y limpieza.