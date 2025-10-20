Ayrton les mejoró su día a muchas madres de Mariano Moreno con un gesto invaluable

Ayrton Maggieri , un joven de 31 años de Mariano Moreno , sorprendió a las madres de su localidad con un gesto de amor y generosidad . Con el apoyo de su hermana Débora , creó jabones artesanales como parte de su capacitación en el Centro de Formación Profesional (CFP) 13 y decidió regalarlos a las madres del pueblo en su día especial .

"Mi hermano Ayrton es una persona muy especial", dijo Débora en una entrevista con LM Neuquén . Añadió que "a pesar de su discapacidad , siempre piensa en los demás y quiere hacer cosas lindas para las personas que lo rodean. Me siento muy orgullosa de él".

El joven padece un cuadro de retraso madurativo y una anomalía cromosómica , lo que no le impide desarrollar su creatividad y generosidad . "Él es una persona muy capaz y determinada ", expresó su hermana mayor. "Siempre está dispuesto a aprender y a hacer cosas nuevas. Me alegra verlo feliz y realizado ", añadió con satisfacción.

Un gesto que conmovió a Mariano Moreno

El gesto de Ayrton no solo alegró el día de las madres del pueblo, sino que también demostró el impacto positivo que puede tener la inclusión y el apoyo en una comunidad. "Mi hermano es un ejemplo a seguir y una fuente de inspiración para mí y para muchas personas", destacó su compañera incondicional.

IMG-20251020-WA0048

La Municipalidad de Mariano Moreno también se sumó a este gesto de amor y generosidad, colaborando con Ayrton y Débora en el aporte del “packaging” para la distribución de los jabones. "Es un orgullo ver a jóvenes como Ayrton que se comprometen con su comunidad y hacen cosas increíbles", dijo Yanina Huillipan, secretaria de finanzas municipal. "Estamos felices de haber podido colaborar con ellos en este proyecto", completó. Débora también reconoció la ayuda del intendente de Zapala, Carlos Koopmann y del Delegado de la Región del Pehuén, Mario Bruce.

La educación, su motor El proceso educativo de Ayrton ha sido persistente y constante en el CFP 13, donde con el acompañamiento de su maestra Paola Paredes, logró el año pasado culminar sus estudios primarios con esfuerzo propio y mucha dedicación. Este año, a través de la profesora Jova Funes la institución escolar le brinda capacitaciones en distintas manufacturas y elaboraciones de productos, como la fabricación de jabones artesanales.

"La profesora Jova ha sido fundamental en el trayecto escolar", contó Débora. "Ella ha visto su potencial y lo ha apoyado en todo momento. Su permanente dedicación y aplicación han sido claves para lograr sus objetivos", remarcó.

IMG-20251020-WA0058

Por su parte la docente resaltó la importancia de la contención y el apoyo que el joven recibe en la escuela. "La escuela es un lugar donde Ayrton se siente cómodo y motivado para aprender", expresó. Asimismo comentó que a pesar de su discapacidad ha demostrado una gran dedicación y entusiasmo en sus estudios y actividades en el centro educativo. "Él toma clases los días martes en horario reducido y ha demostrado una gran capacidad para aprender y desarrollar habilidades en distintas áreas", señaló.

En cuanto a su rendimiento escolar, Funes comentó que "ha ido evolucionando un montón. Él le pone ganas y entusiasmo a todo lo que hace. Me gusta verlo trabajar y ver cómo se desarrolla".

La profesora remarcó además la importancia de la inclusión y el apoyo en la educación. "Es fundamental brindarles a los alumnos con discapacidad las oportunidades y el apoyo que necesitan para alcanzar sus sueños", concluyó.

IMG-20251020-WA0061

En relación a esto es sumamente inspirador ver cómo la escuela y los docentes pueden hacer una diferencia positiva en la vida de los estudiantes, especialmente aquellos con discapacidades o necesidades especiales. La dedicación y el compromiso de la profesora Jova Funes y el CFP 13 son un ejemplo a seguir para muchas otras instituciones.

El rol maternal La historia de Ayrton y su hermana Débora es un ejemplo conmovedor del amor incondicional que puede existir entre hermanos. La dedicación y el apoyo de la hermana mayor son verdaderamente admirables, y es claro que ha sido una figura fundamental en su vida, ya que hace más de 15 años al quedar huérfanos de padre y madre; ella asumió un rol maternal en la vida del entonces pre adolescente. Por todos es conocido en el pueblo que el joven se refiere a su hermana como "mamá", lo que refleja la profundidad de su relación y el papel que ha asumido en su vida. Débora ha estado presente en todos los procesos educativos y en la vida cotidiana de Ayrton, brindándole apoyo y amor incondicional.