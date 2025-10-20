En un nuevo viaje a EE.UU, Javier Milei se reunirá con Lionel Messi y con Donald Trump

El presidente formará parte de un evento en Miami que reúne a figuras internacionales del deporte, la política y los negocios.

El presidente Javier Milei coincidira en un evento en Miami con el mandatario estadounidense y con el capitán de la Selección Argentina.

Javier Milei volverá a Estados Unidos en noviembre para asistir al America Business Forum , un encuentro que se realizará en el Kaseya Center de Miami y que reunirá a destacados líderes y celebridades. Además de compartir escenario con el expresidente Donald Trump , el mandatario argentino coincidirá con Lionel Messi.

En el evento, que será conducido por Bret Baier, reconocido presentador de Fox News también estará presente la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado .

La lista completa de oradores confirmados incluye a Donald Trump, Javier Milei, María Corina Machado y Lionel Messi, así como también a Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; el tenista español Rafael Nadal; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; el actor Will Smith; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

Se espera que cada personaje ofrezca una disertación ante una nutrida concurrencia de "más de 40.000 CEOs, líderes en vivo, y millones de espectadores a través de su transmisión global", como describieron los organizadores del evento.

¿Qué es el America Business Forum?

Es un evento internacional que fue fundado en 2016 por el presentador de televisión y productor uruguayo Ignacio González, de 34 años, y que al día de hoy busca consolidarse a nivel mundial como el foro donde van a hablar los líderes.

"ABF será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo, y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que nos trasciende a nosotros mismos, estamos pensando en la unidad del planeta, y en los próximos 50años. Un mundo frágil y convulsionado, sacudido por una geopolítica inestable y el avance violento a la inteligencia artificial, necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino", destacó González.

Javier Milei. American Business Forum

Por eso los organizadores convocaron a oradores de todas las áreas de conocimiento, desde jefes de Estado y CEOs de compañías globales hasta referentes culturales y emprendedores que están transformando industrias.

Durante la semana del evento se espera que los líderes participantes -incluido Javier Milei- tengan acceso a encuentros exclusivos como Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes que llegan a Miami para el foro, y al VIP Night Forum, el evento de cierre oficial, se informó.

El viaje de Javier Milei que no sirvió para despejar las dudas del mercado

Para los principales referentes del mercado financiero, la situación no ha cambiado tras la reunión entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el de Estados Unidos, Donald Trump. No hubo precisiones respecto del paquete de rescate y encima de ello, se sumó la incertidumbre política.

Los principales inversores están esperando todavía los detalles del paquete. Si el swap de monedas se podrá usar para defender el techo de la banda, si el Tesoro de Estados Unidos garantiza por lo menos en los dos años siguientes los vencimientos de deuda, o si va a seguir “comprando pesos”.

Cumbre Trump Milei Casa Blanca (5)

Si el encuentro Milei-Trump hubiera terminado con un anuncio de ese tipo, los mercados habrían volado, pero ocurrió lo contrario. Al no haber precisiones, y encima declaraciones de Trump advirtiendo que no va a ayudar si pierde las elecciones, el mercado reaccionó mal.

Subió el riesgo país, bajaron los precios de los bonos en dólares en el mercado global y se encarecieron las tasas de interés nuevamente a niveles exorbitantes. Un préstamo a un día en la bolsa con garantía de bonos (caución) subió a 140% anual nominal.

Además de ello, este miércoles por la tarde vencen unos $4 billones en moneda local y se espera que el Tesoro no los renueve completamente para descomprimir un poco la falta de liquidez que hay en el mercado.