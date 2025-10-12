Mirtha Legrand contundente por el show de Javier Milei: "Me dijeron que fue un papelón"

La diva fue dura con la performance del presidente en el Movistar Arena y desató un debate entre sus invitados.

Mirtha Legrand fue contundente al opinar sobre el show que brindó el presidente Javier Milei esta semana.“Yo no lo pude ver porque no estaba en casa, pero me dijeron que fue un papelón”, afirmó la diva.

Su comentario generó un intenso debate entre sus invitados, quienes también se mostraron críticos respecto al accionar del mandatario, especialmente en el contexto de la delicada situación económica y social que atraviesa el país. “Si puede cantar, también puede cumplir con las leyes de discapacidad, y no lo hace”, señaló la actriz Valentina Biassi.

Por su parte, Gladys “La Bomba Tucumana” también fue muy dura con su análisis: “Yo veo la realidad, veo a la gente durmiendo sobre cartones en los bancos. Me van a decir: ‘antes también había’, pero ahora veo más”, aseguró. Y agregó con ironía: “Capaz que el presidente realmente quiere ser artista, un cantante, y no un presidente”, sentenció.

Finalmente, “La Bomba” fue categórica al cuestionar el uso de un estadio para el evento: “Yo quiero que lo alquilen para nosotros, los artistas. ¿Quién alquiló el estadio para ese acto?”, preguntó en tono crítico. Sin dudarlo, Biassi respondió: “Lo alquiló la Suizo Argentina, que justamente está acusada por sobreprecios. Tienen que investigar las coimas. Con la plata de las personas con discapacidad se están haciendo una fiesta loca”, denunció.

Presentan en Diputados un pedido de información para conocer cómo se financió el acto de Milei en el Movistar Arena

La diputada nacional Margarita Stolbizer presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo para que detalle los gastos, contratos, aportes privados y “posibles conflictos de interés” vinculados al acto de Javier Milei realizado el 6 de octubre en el estadio Movistar Arena. “El uso de recursos del Estado para fines privados no solo es inmoral: es ilegal”, señaló la diputada nacional.

En su publicación en la red X, Stolbizer cuestionó los posibles gastos públicos destinados al espectáculo y acompañó su mensaje con el texto del pedido de informes ingresado en la Cámara baja. La diputada expresó que su iniciativa busca precisar “quién pagó, cuánto costó y con qué fondos se financió el show” del mandatario, acto al que calificó de “patético”.

¿Quién pagó, cuánto costó y con qué fondos se financió el show patético de Milei en el Movistar Arena?

Pedimos informes al Ejecutivo sobre gastos, contratos, aportes privados y posibles conflictos de interés.

— Margarita Stolbizer (@Stolbizer) October 8, 2025

El proyecto solicita al Poder Ejecutivo que brinde un informe pormenorizado sobre el presupuesto total asignado y efectivamente pagado para el evento, así como los costos específicos del operativo de seguridad, la contratación del estadio, los servicios logísticos, publicitarios y técnicos, y la eventual participación de aportantes privados o sponsors. También requiere copias de los contratos, facturas y comprobantes de pago correspondientes, además de los documentos que acrediten las órdenes ministeriales o resoluciones que autorizaron el despliegue de personal de seguridad.

En otro de los puntos, la iniciativa pide que se detalle el origen de los fondos utilizados en cada rubro de contratación y que se informe si hubo venta de entradas, cuántas localidades se comercializaron y cuál fue el destino de los ingresos obtenidos. El texto del proyecto plantea, además, que el Gobierno especifique si consultó a la Oficina Anticorrupción acerca de la posible incompatibilidad entre la función pública y la promoción de un libro de autoría del propio presidente, y si hubo algún dictamen o recomendación al respecto.