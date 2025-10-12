La provincia proyecta eliminar totalmente su deuda hacia 2030

Rolando Figueroa aseguró que eso será posible gracias a una administración ordenada y la eliminación de gastos innecesarios.

El gobernador Rolando Figueroa recordó que en dos años de gestión “se disminuyó -pagando capital e interés- un 31% de la deuda, unos 700 millones de dólares” y anticipó que “nuestra proyección es eliminar totalmente la deuda de la Provincia hacia 2030, quedando solamente lo que está comprometido con organismos internacionales, que son créditos destinados a obras, con bajo interés y años de gracia para su devolución”.

En este sentido, recordó que hasta 2023 se pagaban los aguinaldos a los empleados del Estado “pidiéndole anticipos a las petroleras, hace 13 años que no se pagaban los aguinaldos con fondos propios, como lo hacemos ahora”.

“Mientras el país atraviesa tiempos de incertidumbre, Neuquén sigue de pie, con una economía sólida, ordenada y en crecimiento. Porque no nos dejamos arrastrar por los vaivenes de la macroeconomía nacional: administramos con responsabilidad, planificamos con visión y cuidamos cada recurso provincial”, remarcó.

Figueroa y la coparticipación Rolando Figueroa en una reunión con militantes en San Martín de los Andes.

Indicó que “en ese camino nos propusimos una meta clara: para 2030, eliminar completamente la deuda neuquina en títulos y bonos. Solo quedará deuda con organismos internacionales, y exclusivamente para financiar obras que generen desarrollo: rutas, hospitales, escuelas, redes de gas y energía”.

Rolando Figueroa: "Que cada peso que ingrese vuelva a la gente"

“Nos propusimos que cada peso que ingrese a las arcas provinciales vuelva a la gente en forma de servicios, infraestructura y oportunidades. Por eso, creamos un fondo anticíclico que nos permita enfrentar cualquier crisis nacional sin detener el desarrollo. Porque sabemos que la estabilidad no se declama: se construye con planificación y disciplina”, subrayó Figueroa.

Por último, el gobernador indicó que el ordenamiento en las cuentas provinciales y el pago de los compromisos de deuda se pudieron lograr en contexto de crecimiento que contrasta con lo que ocurre a nivel nacional. “Neuquén tiene el consumo más alto en supermercados del país y niveles de desocupación inferiores al promedio nacional, incluso con la cantidad de familias que a diario arriban a la provincia en búsqueda de mejores oportunidades”, señaló

El diseño de la nueva Argentina

Destacó que lo que se votará el 26 de octubre “es el diseño de la nueva Argentina, donde van a pasar cosas importantes”, como por ejemplo el debate de la nueva Ley de Coparticipación Federal, la que desde Provincia tildan como "indispensable" para clarificar los recursos que le corresponden.

“Nosotros tenemos una forma de vida que es la neuquinidad, tenemos una obra social propia, una caja jubilatoria propia, creemos en la universidad pública, creemos que hay que trabajar con las personas con discapacidad” y eso también es lo que hay que defender, ejemplificó Figueroa.

Tras destacar que la mejor campaña es una buena gestión, subrayó que las obras del modelo neuquino “no son electorales”, sino “producto de políticas de Estado que permitieron construir escuelas, también centros de salud y fortalecer la seguridad" a partir de un plan de eliminación de los gastos innecesarios del Estado y la administración transparente de los recursos, agregó.

“Creo que nosotros estamos invirtiendo poco en publicidad y lo que invertimos, lo invertimos bien; porque creo que la mejor campaña es una buena gestión”, reforzó.

El gobernador destacó que en La Neuquinidad no hubo designaciones a dedo, sino que se sometieron a un proceso de elección interna (no obstante, se presentó una sola lista).