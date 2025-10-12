Los Salchi Hermanos: de Neuquén al mundo, los perritos salchichas más virales de YouTube

Fernando y Santiago contaron el detrás de escena de los perritos salchichas que saltaron a la fama con millones de reproducciones de sus videos para niños. Conocé su historia.

De forma inesperada, Neuquén capital se transformó en el centro de operaciones de uno de los fenómenos virales más dulces y exitosos de la Argentina y América Latina: Los Salchi Hermanos. Con 800 mil suscriptores en YouTube, los trillizos salchichas Rocco, Max y Piero conquistaron el corazón de niños y adolescentes con videos de comedia que relatan algunas de sus aventuras. Detrás de escena, sus dueños, Fernando Schulz y Santiago Dodero, planifican, graban, editan y hasta actúan en un canal que no para de crecer.

En una visita a los estudios de LMPlay , los responsables del canal compartieron la conmovedora historia de origen, los desafíos de la producción cinematográfica y el impacto local de estas pequeñas celebridades, que ya se ganan el reconocimiento del público en el Paseo de la Costa y las plazas de Neuquén.

A pesar de que el canal de YouTube tiene apenas un año y medio de existencia, desde inicios de 2024, la explosión en la cantidad de seguidores fue una sorpresa para sus creadores. Fernando Schulz, quien es la cara visible y el editor detrás de la magia, confiesa que esta vida de "YouTuber" llegó de manera inesperada, cuando comprendió que el trabajo y los ingresos que generaba su canal eran tales que hacía falta renunciar a su empleo como programador.

El origen de un fenómeno viral inesperado

La historia de Los Salchi Hermanos está marcada por la adversidad y el afecto incondicional. Los trillizos, Rocco, Max y Piero, perdieron a su madre al nacer y quedaron huérfanos desde el primer día. Esta situación obligó a Fernando y Santiago a criarlos con extrema dedicación: tenían que prepararles una mamadera cada dos horas al tiempo que afrontaban el duelo por haber perdido a su mascota.

"Teníamos miedo de perderlos porque eran tan chiquitos", dijo Fernando en su visita al streaming de LMPlay. Santiago aseguró que el proceso de criarlos fue difícil pero hermoso al mismo tiempo, y esa intensidad del contacto les cambió todos los planes.

Originalmente, la pareja no planeaba quedarse con los tres: su intención era adoptar a la madre y un cachorro, y dar a los otros dos en adopción. Sin embargo, la intensa experiencia de criarlos desde el inicio hizo que se encariñaran, lo que resultó en que los tres hermanos salchichas permanecieran juntos.

Los trillizos de dos años nunca se han separado en su vida. Con Fer y Santi, viven juntos en un dúplex que cuenta con un patio donde salen a jugar y, aunque a veces se pelean por los peluches, siempre se llevan bien,

El salto a la fama no fue un camino planeado, sino algo que "fue surgiendo con el tiempo". Fernando comenzó utilizando Instagram para documentar la vida y las actividades de los salchichas. Al principio, el contenido se republicaba en YouTube, donde tuvo la desalentadora cifra de "cero vistas durante cuatro meses". Schulz llegó a pensar que nadie los vería, pero la suerte cambió cuando "un video se viralizó y eso hizo crecer a 250 mil suscriptores en un solo mes".

A raíz de ese éxito repentino, Fernando comenzó a dedicar tiempo a crear videos en formato horizontal y de larga duración, pensando específicamente en el ecosistema de YouTube. Este cambio fue tan significativo que Schulz terminó por renunciar a su trabajo anterior como programador para una empresa extranera. Hoy se dedica por completo a la creación de contenido.

Previamente, había estudiado Administración Hotelera y trabajó en hoteles, e incluso estuvo estudiando programación y trabajando para una empresa en Malasia mientras filmaba los inicios del canal. Hoy, gracias a la monetización de YouTube y Facebook, Fernando asegura que puede vivir bien y pagar todas las cuentas, con un sueldo que está "en el promedio de Neuquén o un poco mejor".

De Neuquén al mundo: aventuras cinematográficas y el detrás de escena

El contenido de Los Salchi Hermanos, si bien es de comedia y está dirigido principalmente a audiencias jóvenes, tiene un fuerte componente local y de producción sofisticada. La Patagonia es el escenario principal de muchas de sus aventuras, con videos grabados en Neuquén, Chubut y Río Negro.

Fernando Schulz explica que no planean exhaustivamente los videos, sino que a menudo "los videos nos planean a nosotros y salen bien por accidente". El proceso creativo suele comenzar saliendo a pasear y grabando espontáneamente cuando los perros realizan algo divertido. No obstante, cuando buscan una producción más elaborada, regresan al lugar para filmar tomas adicionales.

SFP Salchihermanos perros salchicha de Youtube (1) Sebastián Fariña Petersen

La diferencia de una producción amateur a una profesional se nota en el tiempo de postproducción. En YouTube, Fernando utiliza muchos efectos especiales que requieren una edición compleja, un proceso que puede tomarle hasta una semana completa por video. Fernando, quien aprendió a editar y grabar únicamente a través de tutoriales y sin haber tomado nunca un curso formal, comenta que va cortando las mejores escenas para luego crear el guion de lo que podrían estar diciendo los Salchi Hermanos. También aplica filtros a las voces de los perros para darles personalidad, aunque aclara que no utiliza Inteligencia Artificial (IA), sino caricaturas en la presentación en algunas ocasiones.

El nivel de producción se eleva en los videos temáticos. Un ejemplo notable es 24 horas sobreviviendo con dinosaurios, una aventura que, al ser muy planeada, les tomó "tres días completos" de grabación en el Parque Agreste. La temática de dinosaurios, que es característica de Neuquén, es particularmente exitosa y les "encantan a los chicos". Otro video de esta serie, Acampando con dinosaurios, alcanzó las cuatro millones de vistas.

Entre sus mayores éxitos se encuentra el video Rescate de la amiga Uma, una perrita de un amigo que participa en algunas grabaciones. En esta aventura, los tres hermanos flotan en un colchón de aire en el río Neuquén para luego saltar al agua y rescatar a Uma. Este video ha superado las 9 millones de vistas en YouTube y continúa creciendo.

A medida que el canal crecía, Fernando tuvo que enfrentar retos técnicos. Al principio, sus videos eran bloqueados por usar canciones con derechos de autor. Esto lo obligó a aprender a "analizar las estadísticas" para determinar qué temas resultaban "más ganadores" y así enfocar la producción futura. Del mismo modo, la presencia de Fernando en pantalla se ha vuelto crucial; comenzó a aparecer y tomó el personaje del "papá de los Salchi Hermanos" en los videos de formato largo. Santiago, su pareja, acompaña el proceso y a veces lanza ideas, aunque se ríe al ver a Fernando grabando, incluso vestido de fantasma o de zombie. Santiago admite que gracias a esto, nunca se aburre.

La Vida de estrellas caninas: personalidades y desafíos

Vivir con celebridades caninas requiere disciplina, pero también mucha paciencia. Los Salchi Hermanos, aunque trillizos, tienen personalidades muy marcadas.

SFP Salchihermanos perros salchicha de Youtube (3) Sebastián Fariña Petersen

Rocco es el más territorial y pegado a sus dueños; Fernando lo describe como el "tóxico de los tres". Es adicto a los peluches y no los suelta en ningún momento. Max es el que tiene más energía. Le encanta jugar con todos y ladra "a todo lo que le cruza por delante," aunque no es peleador. Piero es el favorito del público por sus colores manchados, que lo hacen el más "exótico". Sin embargo, su instinto de cazador lo lleva a internarse en el bosque, dificultando que lo encuentren.

A pesar de ser estrellas, su rutina incluye una vida hogareña cómoda. Tienen permitido subirse a la cama de sus dueños, aunque esto tiene una desventaja para Fernando y Santiago: "se estiran y no te dejan lugar para dormir", aclararon entre risas.

Desde cachorritos, recibieron adiestramiento mediante premios y aprendieron varios trucos. El elemento clave para cada filmación es su "mantita de grabación". Cuando Fernando la coloca, los tres corren, se sientan juntos sobre la manta y esperan su premio.

Los premios son clave para la producción, por lo que Fer usa golosinas o comida para perritos. Incluso han protagonizado un video cocinando una torta apta para perritos, usando ingredientes saludables que pueden comer, para lo cual Fernando tuvo que armarles gorros de chef con tutoriales.

El éxito, sin embargo, no fue instantáneo ni estuvo exento de críticas. Al inicio, tuvieron que lidiar con "haters" que acusaban a los dueños de explotar a los perros. Fernando confiesa que le hacía mal leer esos comentarios, pero afortunadamente, con el tiempo, desaparecieron.

Hoy, la fama se traduce en beneficios tangibles y reconocimiento local. Reciben numerosos canjes de marcas de Buenos Aires, incluyendo ropa y alimento. También compran trajes para sus videos. A nivel internacional, el país con más vistas es México, aunque el 20% de su audiencia proviene de Argentina.

En Neuquén, la fama ya es palpable. Fernando relata dos anécdotas recientes que confirman su estatus local: una chica los reconoció mientras remaba en kayak en el río Neuquén, y en una plaza, una mujer que los reconoció llamó rápidamente a sus hijos y a su marido para que fueran corriendo a conocerlos. Esta familia, además, había adoptado a una perrita salchicha en homenaje directo a Los Salchi Hermanos.

Cuando piensan a futuro, Fernando y Santiago siguen ideando contenido creativo. Entre los planes más inmediatos está la filmación de Salchicalamar, una parodia del popular Juego del Calamar, para la cual ya cuentan con los trajecitos necesarios. También están planeando más aventuras con dinosaurios y videos especiales de Halloween.

Los Salchi Hermanos, gestados en el desafío de la crianza huérfana, llegaron a la fama a fuerza de algoritmos y pura casualidad. Hoy, demuestran que la creatividad y el cariño se pueden conjugar para crear propuestas divertidas con impacto latinoamericano, incluso desde los parques de Neuquén capital.