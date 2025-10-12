Insólito hecho con un hombre que caminaba con varillas de limpiaparabrisas en el centro de Neuquén

El hombre de nacionalidad chilena fue demorado por la policía por el aviso de un vecino. Los detalles de la explicación de un fenómeno que crece.

En la madrugada de este último sábado ocurrió un insólito hecho cuando una patrulla policial demoró a un hombre en pleno centro de la ciudad de Neuquén tras ser sorprendido trasladando una gran cantidad de varillas limpiaparabrisas. El episodio ocurrió alrededor de las 5.47, en la esquina de Avenida Argentina y Antártida Argentina , frente a la mirada incrédula de los pocos transeúntes que circulaban a esa hora.

El sujeto, de nacionalidad chilena, caminaba con varios objetos metálicos a la vista cuando un vecino que pasaba por el lugar decidió alertar a los efectivos de la División Operativa de la Dirección de Coordinación General , que realizaban un patrullaje preventivo en la zona.

Según informaron fuentes policiales, al interceptarlo, los agentes observaron que el hombre llevaba consigo una importante cantidad de varillas limpiaparabrisas, aparentemente recién retiradas de distintos vehículos estacionados sobre la avenida principal y calles aledañas.

Varillas de limpiaparabrisas El hombre fue detenido con varillas de limpiaparabrisas caminando en el centro de Neuquén.

Durante la inspección, los uniformados encontraron en las inmediaciones un total de dieciséis pares de varillas limpiaparabrisas esparcidas en la vía pública, algunas incluso con restos de los brazos metálicos aún adheridos. Tras un rápido relevamiento, se constató que correspondían a varios autos estacionados en las cercanías, cuyos propietarios aún no se habían percatado del robo.

Insólito robo en Neuquén: un vecino dio aviso

El hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Primera, junto con los elementos secuestrados, para continuar con las diligencias judiciales de rigor. Desde la fuerza se informó que el Centro de Operaciones Policiales (C.O.P.) fue notificado de inmediato y que se labraron las actuaciones correspondientes.

“Fue clave la colaboración del vecino que dio aviso. En pocos minutos pudimos intervenir y evitar que siguiera con los robos. La rápida respuesta permitió recuperar todos los elementos sustraídos”, señalaron desde la Policía de Neuquén.

El hecho volvió a poner sobre la mesa la problemática de los robos menores en el microcentro neuquino, que suelen ocurrir durante la noche o la madrugada, especialmente sobre vehículos estacionados en la vía pública. Los limpiaparabrisas, las antenas y los espejos retrovisores figuran entre los objetos más frecuentemente sustraídos, por su facilidad para ser retirados y revendidos.

Gracias al aviso oportuno y al accionar rápido de los agentes, se logró frenar una seguidilla de robos que, según se sospecha, el detenido habría comenzado minutos antes. El individuo quedó a disposición de la Justicia para determinar su responsabilidad penal.

Impactante: conductor alcoholizado chocó y estrelló su auto contra un poste de luz

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este sábado en Plaza Huincul generó un gran despliegue de fuerzas en la zona centro. La combinación de la alta velocidad y el consumo de alcohol terminó con un vehículo destrozado, un poste de luz derribado y dos personas hospitalizadas con lesiones leves.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6.40 de la madrugada, en avenida San Martín al 459, y fue protagonizado por un Volkswagen Gol blanco y una trafic que estaba estacionada sobre la misma arteria.

La subcomisaria Rosana Monsalve, jefa de la División Tránsito de Plaza Huincul, explicó que el siniestro tuvo como principal responsable al conductor del Gol, un joven de 28 años domiciliado en la ciudad, quien transitaba solo. Es decir, sin acompañantes.