Misterio en la Ruta 7: apareció un Ford Focus destruido y sin ocupantes cerca de Vista Alegre

Un auto chocó de madrugada contra una luminaria y fue hallado vacío horas después. La Policía intenta determinar quién lo conducía.

Un extraño episodio ocurrió en la madrugada de este domingo sobre la Ruta 7 , a pocos metros de la rotonda de acceso a Vista Alegre Sur . Pasadas las 5 de la mañana, un auto Ford Focus color blanco apareció completamente destrozado tras haber chocado de frente contra una luminaria del boulevard central.

Efectivos de la Comisaría N°49 fueron los primeros en llegar al lugar, seguidos por personal de Tránsito Villa Obrera, como de costumbre en estos casos, sobre todo los fines de semana.

Al revisar el vehículo, constataron que no había ocupantes ni en el interior ni en los alrededores, todo un misterio y tampoco señales de que algún testigo haya visto algo. Es un lugar peligroso, donde se han registrado accidentes fatales en el pasado, pero ahora esa zona permanece iluminada.

Auto chocado Ruta 7 El ford Focus quedó destruido a la vera de la Ruta 7 en Vista Alegre. Centenario Digital

El rodado circulaba por la mano Vista Alegre–Centenario cuando, por motivos aún desconocidos, impactó violentamente contra el poste de alumbrado. Es una rotonda cerrada y los vehículos tienen que bajar drásticamente la velocidad.

La lámpara LED cayó al suelo por la fuerza del golpe, y el vehículo terminó atravesado sobre el sector donde antes se encontraba el santuario del Gauchito Gil, en el límite ente Vista Alegre y Centenario.

El hecho llamó la atención de los automovilistas que pasaban por la zona durante la mañana, sorprendidos por el estado del vehículo y por la ausencia de cualquier persona en el lugar. Algunos vecinos incluso detuvieron su marcha al pensar que el accidente acababa de ocurrir.

Fuentes policiales confirmaron que, ante la falta de una grúa disponible, el Ford Focus quedó en el sitio a la espera de ser removido. Hasta el momento no se reportaron heridos ni denuncias relacionadas con el siniestro, lo que mantiene el caso bajo investigación.

Los uniformados procuran establecer la identidad del conductor y las circunstancias en las que se produjo el choque. El misterioso hallazgo, sumado al silencio de los posibles involucrados, generó una ola de conjeturas entre los vecinos de Vista Alegre y Centenario, que aún se preguntan qué ocurrió realmente en esa madrugada sobre la Ruta 7.

Piñas, piedrazos y un video impactante en la Ruta 7

Una discusión de tránsito volvió a encender las alarmas sobre la violencia en las calles. La semana pasada, se viralizó un impactante video que muestra a los ocupantes de un auto golpeando salvajemente a un motociclista, tras un siniestro vial ocurrido este miércoles, que aún no fue esclarecido. El hecho, registrado por testigos con sus teléfonos celulares, circula con fuerza en redes sociales y desató gran indignación.

El escándalo ocurrió a plena luz del día, en uno de los accesos de comunicación más transitados de Neuquén y los alrededores. Nada menos que la Ruta Provincial N°7, a la altura de Parque Industrial y a pocos metros de la rotonda que existe en el lugar.

Aunque los detalles del incidente inicial no fueron develados y el video tampoco arroja claridad, algunos automovilistas ocasionales especulaban con la posibilidad de un roce entre vehículos, otros de una maniobra imprudente realizada por la moto o el auto. No obstante ello, lo que vino después fue bastante claro y brutal. Las imágenes son muy evidentes: al menos cuatro o cinco personas bajaron de un automóvil color blanco visiblemente alteradas y arremetieron a golpes contra un motociclista que, sorprendido y sin grandes chances de defensa, recibió empujones, golpes de puño y piedrazos.