Piñas, piedrazos y un video impactante: la Ruta 7 se convirtió en un campo de batalla y quedó grabado

Un incidente vial desató la furia de los ocupantes de un auto que se fueron encima de un motociclista. Fue a la altura de Parque Industrial.

El incidente vial que desató la furia en Ruta 7 ocurrió este miércoles por la tarde.

Una discusión de tránsito volvió a encender las alarmas sobre la violencia en las calles. En las últimas horas, se viralizó un impactante video que muestra a los ocupantes de un auto golpeando salvajemente a un motociclista , tras un siniestro vial ocurrido este miércoles, que aún no fue esclarecido. El hecho, registrado por testigos con sus teléfonos celulares, circula con fuerza en redes sociales y desató gran indignación.

El escándalo ocurrió a plena luz del día, en uno de los accesos de comunicación más transitados de Neuquén y los alrededores. Nada menos que la Ruta Provincial N°7 , a la altura de Parque Industrial y a pocos metros de la rotonda que existe en el lugar.

Aunque los detalles del incidente inicial no fueron develados y el video tampoco arroja claridad, algunos automovilistas ocasionales especulaban con la posibilidad de un roce entre vehículos, otros de una maniobra imprudente realizada por la moto o el auto. No obstante ello, lo que vino después fue bastante claro y brutal. Las imágenes son muy evidentes: al menos cuatro o cinco personas bajaron de un automóvil color blanco visiblemente alteradas y arremetieron a golpes contra un motociclista que, sorprendido y sin grandes chances de defensa, recibió empujones, golpes de puño y piedrazos.

Ruta 7- Cañadón de las Cabras- caos- tránsito-2.jpg

El video no permite mentir: muestra claramente la violencia descontrolada del ataque. El motociclista parece que intenta escapar, mientras los agresores descargan su furia y luego vuelven a subir al auto blanco que se ve estacionado sobre la cinta asfáltica, por delante de una camioneta.

Varios automovilistas presenciaron la escena, pero ninguno parece intervenir para frenar la agresión. En su lugar, hubo testigos que eligieron el camino del escrache registrando el momento preciso de los golpes, con la cámara de sus celulares, lo que luego permitió que las imágenes tomaran estado público y se viralizaran.

La indignación no tardó en aparecer: cientos de usuarios condenaron la reacción violenta y exigieron sanciones para los atacantes.

lugar de la pelea El lugar de la pelea está cerca de la rotonda de Parque Industrial.

El hecho reaviva el debate sobre la creciente agresividad en las calles. A veces la bronca se manifiesta contra inspectores de tránsito. Otras veces, entre los conductores. Y lo que podría haberse resuelto con un intercambio de palabras o, en todo caso, un parte de seguros, terminó en una fuerte golpiza. La falta de tolerancia, el estrés cotidiano y la impunidad con la que algunos actúan parecen ser parte de un cóctel explosivo que se repite con preocupante frecuencia.

Por ahora, no hay información oficial sobre la identidad de los involucrados y el hecho ocurrido. Tampoco se ha confirmado si el motociclista presentó una denuncia. Mientras tanto, la escena suma un nuevo episodio a una larga lista de actos de violencia vial que, más allá de las causas puntuales, evidencian una falta de de respeto alarmante. En la calle, cada vez más, un error puede costar mucho más que una discusión: puede convertirse en una agresión con consecuencias lamentables y la ruta, un campo de batalla.