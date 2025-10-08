Falta de agua en la U11: la respuesta que dio el Gobierno de Neuquén

Desde la Dirección Provincial de Asuntos y Políticas Penitenciarias confirmaron que la compañía contratada inició las labores para restablecer el servicio de agua en el sector afectado.

Tras los reclamos públicos de familiares de internos por la falta de agua en la Unidad de Detención N°11 , el Gobierno provincial emitió un informe en el que detalló las acciones emprendidas para resolver la rotura de la cañería que afectó al sector B del penal. El documento, fechado este miércoles 8 de octubre, indica que el desperfecto fue detectado el sábado 4 y que desde entonces se activaron los protocolos de emergencia para garantizar una respuesta rápida.

La situación había generado fuertes cuestionamientos por parte de familiares de detenidos, quienes denunciaron que algunos pabellones se encontraban sin agua potable desde hacía más de una semana y que los internos se veían obligados a abastecerse mediante bidones y baldes cargados desde otras áreas.

En el informe oficial, la Dirección Provincial de Asuntos y Políticas Penitenciarias destacó la “gestión eficiente y proactiva” implementada para atender la emergencia. Según el texto, el problema se originó por una rotura en el colector principal del tanque de agua que abastece a la unidad, afectando a los pabellones 6, 7, 8, 9 y 10, además de otros espacios como la enfermería, la escuela y las casas de pre-egreso.

Reparación cañeria U11 (1)

La dependencia aseguró que la detección temprana permitió activar de inmediato los mecanismos administrativos y técnicos necesarios para encarar la reparación. “Se inició una evaluación exhaustiva de los daños para determinar la magnitud de la rotura y los recursos requeridos”, se indica en el documento.

Una empresa especializada a cargo de los trabajos

El informe precisa que la empresa Manny Servicios, especializada en este tipo de tareas, comenzó los trabajos de reparación este miércoles a las 7 de la mañana. Según el Gobierno, se utilizan “materiales de alta calidad y técnicas avanzadas” con el objetivo de garantizar una solución duradera y evitar nuevos inconvenientes en el futuro.

Además, se informó que el restablecimiento completo del servicio de agua estaba previsto para el transcurso del día, con pruebas posteriores para verificar el correcto funcionamiento del sistema y prevenir futuras fallas.

Reparación cañeria U11 (2)

Desde la Dirección Provincial indicaron que se mantiene una comunicación “constante y transparente” con los internos y el personal del penal para informar sobre los avances de la obra y los plazos de normalización. “Nuestro objetivo es asegurar el bienestar de la población penal y del personal, minimizando las interrupciones y resolviendo la contingencia en el menor tiempo posible”, señalaron.

El Gobierno también subrayó que la rápida intervención de la cartera penitenciaria permitió evitar mayores inconvenientes en una unidad que recientemente había recibido nuevos detenidos provenientes de comisarías, en el marco del plan provincial para aliviar el hacinamiento.

Contexto: reclamos y situación carcelaria

La falta de agua en el penal capitalino había motivado en los últimos días el reclamo de familiares, quienes denunciaron la falta de respuestas por parte de las autoridades penitenciarias. “El agua es un elemento esencial para el ser humano y es preocupante por la superpoblación y las enfermedades que puede generar”, había advertido Emilia, familiar de un interno, en declaraciones radiales.

Reparación cañeria U11 (3)

El inconveniente se sumó a otros planteos vinculados a la crisis carcelaria que atraviesa el sistema penitenciario neuquino, con sobrepoblación y demoras en los informes criminológicos que dificultan las libertades asistidas y transitorias.

El Ministerio de Seguridad provincial, del cual depende el sistema penitenciario, confirmó que continuará monitoreando la situación para asegurar la normalización total del servicio. En tanto, se prevé que la empresa contratada realice controles adicionales en el sistema hídrico de la unidad para evitar futuras fallas.

Con esta intervención, el Gobierno busca llevar tranquilidad a las familias y garantizar condiciones dignas dentro del establecimiento, en medio de un contexto de alta demanda y tensión por la falta de infraestructura adecuada.