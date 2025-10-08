La Muni de Neuquén confirmó que la obra de Sargento Cabral al 500 está clausurada

Se trata de una construcción que generó graves roturas en la vivienda lindante por la que sus propietarios temen por un derrumbe.

En marzo pasado, el avance de una obra en Sargento Cabral al 500, en la ciudad de Neuquén , generó graves roturas en varias viviendas lindantes. La obra ya fue clausurada dos veces y así se mantiene en este momento. Las dueñas de las casas insisten en que les solucionen sus pérdidas.

Esta semana la propietaria de una de las viviendas perjudicadas, Julieta Olivera, había denunciado el miedo que le provoca que su casa o la de su hermana se siga cayendo y había dicho que la obra estaba aprobada.

Para confirmar esto LMNeuquén dialogó con el subsecretario de Planificación Urbana de la Municipalidad, Luis López de Murillas, quien aseguró que la obra "no está habilitada" y que deben responsabilizarse por lo acontecido.

SFP Construccion edificio obra problemas casa rota sargento cabral (10) Sebastián Fariña Petersen

El arquitecto hizo un repaso de los pasos de esta obra y recordó que el planos se habían registrado en 2023 y que como cumplían con los que indicadores había obtenido el permiso de construcción a fines de ese año.

Fue para el año siguiente, que se recibió una denuncia de los vecinos lindantes que indicaron que se había deslizado el terreno adyacente y se habían producido las primeras fisuras en las edificaciones linderas. "En ese momento se paralizó la construcción, se los intimó a presentar un informe técnico y se los infraccionó por daños a terceros", detalló el funcionario, quien no pudo precisar el monto de la multa ya que indicó que eso lo dispone el Tribunal de Faltas.

Luego, relató, también se les hizo otra infracción porque el informe técnico que habían solicitado no fue cumplido en los días estipulados. Por esa falla se le labró la segunda infracción del Tribunal de Faltas.

SFP Construccion edificio obra problemas casa rota sargento cabral (13) Julieta Olivera teme que su casa se siga derrumbando. Sebastián Fariña Petersen

"Al mes siguiente renuncia el director técnico de la obra, por lo cual pierde vigencia el permiso de construcción, porque la ordenanza dice que tiene que estar en funciones los que pidieron el permiso. Y se mantuvo la paralización en la obra", aseguró.

Obra clausurada

Fue en febrero de este año, según relató López de Murillas, cuando la empresa que lleva adelante la obra designó nuevos profesionales en la dirección técnica, presentaron un informe técnico de cómo iban a remediar y seguir trabajando y se otorgó otro permiso de construcción con estos nuevos directores técnicos.

"Pero a fines de marzo, fue cuando las vecinas realizaron una nueva denuncia porque se habían incrementado las lesiones de fisuras y hundimientos en los pisos de un pasillo y demás y que el problema se había agravado. Se clausuró preventivamente. Solo se autorizaron tareas de apuntalamiento para garantizar la estabilidad y que no se siga agrandando el problema", afirmó el funcionario.

SFP Construccion edificio obra problemas casa rota sargento cabral (5) Sebastián Fariña Petersen

En ese momento hubo una nueva infracción para la constructora y se los intimó a presentar un informe técnico nuevo que contemple toda las medidas de seguridad. "Ahí renunciaron los profesionales que habían sido designados y el permiso de nuevo pierde vigencia", agregó el arquitecto quien aseguró además que desde ese momento la obra está clausurada.

López de Murillas indicó que deben elaborar un programa técnico para poder continuar con los trabajos y ahí sí podrían renovar el permiso de construcción. El funcionario dijo que no tiene noticias de las reparaciones que debe hacer la empresa a las viviendas lindantes y aclaró que se trata de un privado que está haciendo una obra privada con una empresa habilitada que no ha tenido una buena práctica, evidentemente, porque causó lesiones a las construcciones lindantes.

"Dados los problemas de las lesiones de las viviendas linderas tienen que seguir un protocolo, ir con un protocolo de seguridad y técnico para que no se agrave. Los inspectores de la dirección de la Municipalidad pasan habitualmente para confirmar que siga el apuntalamiento preventivo", concluyó .

Denuncias

Julieta Olivera contó que no solo tiene miedo de que se caiga su casa o la de la hermana, sino que además teme por recibir represalias por sus reclamos.

Aseguró que el 19 de agosto pasado en la madrugada escucharon ruidos y vieron en la esquina "un hombre con un arma que gritaba hijas de puta". "Todos salieron a mirar y yo como vivo arriba pude ver al hombre en la esquina con un chaleco", describió la mujer, quien dijo además que muchas veces hizo grafitis en donde le ponía estafador al constructor y que esa noche alguien los había tapado.

"O será mucha coincidencia o viene por ese lado. También antes habían robado puntales, intentaron cortar la biga que sostiene lo que nos queda. Después vino mi hermano a Neuquén y ya frenaron con las amenazas", relató.

Olivera dijo que entiende que los arreglos que deben hacer en sus viviendas deben salir mucho dinero, pero que sabe que ellos tienen los recursos para afrontar los gastos que representa reparar lo que rompieron.