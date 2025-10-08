Quini 6: mirá los resultados de este miércoles

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de 5.200 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras esperamos el último sorteo de Quini 6 , te compartimos los resultados de su edición 3310, realizado este domingo 5 de octubre de 2025, puso en juego más de 4.800 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.254 millones de pesos . Salieron los números 05, 32, 06, 44, 09 y 34 . En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 700 millones de pesos . Salieron los números 06, 20, 44, 45, 13 y 25. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.433 millones de pesos y salieron los números 22, 21, 19, 15, 03 y 43. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 310 millones de pesos y los números favorecidos fueron 26, 06, 41, 20, 45 y 30. Hubo 14 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 22 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 5.200 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.