El diputado Facundo Manes acusó a Martín Menem por amenazas: "Rogá que no haya quorum"

El presidente de la Cámara de Diputados no tardó en defenderse de la denuncia y dijo que el radical "faltó a la verdad".

En los minutos previos al inicio de la sesión de Diputados en la que se votó el tratamiento del proyecto Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el diputado Facundo Manes denunció haber recibido amenazas de Martín Menem en un pasillo del Congreso.

Durante la jornada del miércoles, la oposición logró conseguir quórum en Diputados para tratar el proyecto que busca limitar las posibilidades del presidente Javier Milei de emitir decretos. La ley prevé que los DNU puedan ser rechazados por solo una cámara.

En este contexto, a través de su cuenta de X, Manes denunció: "el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso".

"Literalmente me dijo: Rogá que no haya quorum, porque te vamos a hacer mierda'. Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina", expresó en la publicación.

"Literalmente me dijo: Rogá que no haya quorum, porque te vamos a hacer mierda'. Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina", expresó en la publicación.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: "Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos".

Tenemos una sola tarea común: terminar…



Tenemos una sola tarea común: terminar… — Facundo Manes (@ManesF) October 8, 2025

Al ser consultado por el medio Clarín acerca de si realizará una denuncia judicial contra Menem, el diputado aseguró que "fue hace minutos y primero vamos a evaluar los pasos a seguir. Ya empezó la operación en las redes y con algunos voceros del gobierno".

La polémica, logró ingresar al recinto cuando el diputado nacional por Democracia para Siempre Pablo Juliano celebró haber alcanzado el quorum y manifestó que "no es gracioso que quien lleva la presídium de esta Cámara ande por los pasillos diciéndole a los diputados ''Rogá que no haya quorum, porque hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos'

"Usted no lleva el presídium de este cuerpo, usted atenta contra este cuerpo cada vez que puede. Se entromete en los bloques y aprieta diputados en los pasillos", continuó Juliano.

"Para que el diputado Juliano deje de soñar, estuve yo presente cuando usted saludó al diputado Manes en el pasillo junto a otros diputados", respondió la diputada libertaria Nadia Márquez y agregó que "fue solo eso. Dejen de mentir porque yo estuve ahí y no le dijo absolutamente nada".

Manes dio su versión de los hechos

El diputado radical, en comunicación con LN+, dio detalles de la supuesta amenaza recibida. "Yo entro al recinto, voy por el pasillo hacia la Cámara y me saluda Menem. Es raro porque nunca saludamos, nunca nos cruzamos"", precisó.

Manes, aseguró que tras el saludo "me dice al oído 'Facundo hay una operación en marcha contra vos, te van a destrozar, esta tarde empieza con todo'. Y le digo 'por qué'. Entonces me dice 'para vincularte con (Fred) Machado'".

Facundo Manes

La conversación, continuó: "'Yo no tengo nada que ver con Machado, frenala'. Y él me dice 'no tengamos quorum, que no haya quorum así se calman las aguas'. Fue eso básicamente".

Menem desmintió la acusación

Unos minutos después del posteo de Manes, el Presidente de la Cámara de Diputados, desmintió sus dichos. "No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro", expresó a través de la misma red social.

martin-menem-ley-omnibus-diputadosjpg.webp

Más tarde, en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, Menem dijo a la prensa que el diputado "vuelve a faltar a la verdad, una vez más", y detalló: "Este hombre, ya hace seis meses, en marzo, vino en su momento a mi despacho llorando diciendo que le habían pegado una trompada en el pecho, por lo cual me asusté y tuve que revisar absolutamente todas las cámaras y no había ocurrido nada".

"Estamos en un año electoral y se ve que le gustan las cámaras. Hay diputados que pierden el lugar a fin de año, están en plena campaña, y se ve que vale todo", concluyó.

Por su parte, la diputada por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, se sumó a la defensa de Menem e ironizó "acá podemos ver el momento EXACTO en que Manes le lee la mente a Martín Menem. Fue parecido a la trompada siónica que le pegó Santi Caputo"

Acá podemos ver el momento EXACTO en que Manes le lee la mente a Martín Menem. Fue parecido a la trompada siónica que le pegó Santi Caputo.

En diálogo con Clarín, Lemoine dijo que "Manes ya es conocido por inventar cosas, como cuando inventó que Santi Caputo le había pegado y los videos mostraron claramente que mentía. Le gusta gritar 'viene el lobo' a Manes".