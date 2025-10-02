Video: conductor cruzó distraído, chocó a una motociclista y la hizo "volar"

A pesar de la fuerza del impacto, la motociclista se levantó y se retiró por sus propios medios. El impacto quedó grabado en las cámaras de una vivienda.

Un choque impactante de las últimas horas entre el conductor de un auto y una motociclista en Centenario quedó registrado en video y sorprende por su resultado: la joven motociclista salió "volando" tras ser impactada, pero resultó casi ilesa.

Según informó Centenario Digital, el siniestro se registró el miércoles por la tarde y los protagonistas fueron el conductor de una camioneta Chevrolet Spin y una joven a bordo de una motocicleta de 110 cilindradas.

Todo ocurrió en la intersección de calles El Salvador y Santa Teresa de Jesús; cada involucrado circulaba por una arteria distinta y al parecer fue el conductor del vehículo mayor quien no se percató de la otra persona que atravesaba la intersección.

Es que, según se observa en un video registrado por un domo de las inmediaciones, la motociclista ya había comenzado a cruzar cuando fue impactada por la camioneta, por lo que se estima que el hombre al volante iba distraído.

Conductor de centenario chocó a una motociclista, la hizo volar pero se salvó de milagro

Producto del impacto, la joven de la moto salió despedida por el aire y golpeó fuertemente contra el suelo.

Milagrosamente y a pesar de esto, resultó solo con algunos golpes y se la vio ponerse de pie rápidamente. En tanto, el conductor de la camioneta y su acompañante bajaron del vehículo y dialogaron con la víctima, quien al parecer se encontraba bien y se retiró por sus propios medios.

Todos los involucrados se retiraron del lugar antes de la llegada de la Policía, tras intercambiar los datos de contacto y de sus seguros contratados.

Dobló sin luz de giro y embistió una moto que se prendió fuego

En un caso similar, el lunes 22 de septiembre, alrededor de las seis de la tarde, en calle Belgrano y Gobernador Asmar de Neuquén capital, se registró el brutal choque que dejó a un obrero en terapia intensiva y es clave para dar con el automovilista que huyó. El trabajador viajaba en moto con su pareja para comprar pañales a su bebé cuando fueron embestidos y abandonados con graves lesiones.

"El protagonista es una Honda 150 cc conducida por un hombre de 24 años, y una femenino como acompañante de 21 años. Estas personas transitaban con dirección este por Belgrano y antes de llegar a intersección con Asmar son impactadas por otro vehículo", informó a LMNeuquén Pablo Encina, Jefe de la División Tránsito Neuquén.

Buscan a un automovilista que chocó

Como consecuencia del siniestro, el motociclista perdió el control del rodado y terminó impactando con una camioneta Renault Kangoo estacionada a la vera sur de Belgrano, esquina Asmar.

Si bien la caída fue grave, el daño tomó mayor magnitud producto de un incendio repentino en el que el joven quedó atrapado y sufrió graves quemaduras. "Como consecuencia se produce el incendio del rodado, se prende fuego y eso alerta a los vecinos, quienes auxilian a las dos personas accidentadas y sofocan con extintores el incendio", indicó Encina.

Días más tarde, la conductora responsable -que manejaba sin licencia habilitante- fue acusada por lesionar al hombre gravemente y a su pareja con lesiones leves.