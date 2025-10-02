Otras dos mujeres adultas están siendo buscadas en Neuquén Capital

Las órdenes de ubicación y paradero fueron anunciadas este miércoles por la Policía de la Provincia de Neuquén. Una tiene 44 años y la otra 37.

Además de Azul Mía Semeñenko , otras dos mujeres adultas están siendo intensamente buscadas en la capital neuquina . Así lo anunciaron en las últimas horas desde la Policía de la Provincia de Neuquén .

Se trata de dos mujeres de 44 y 37 años que desaparecieron desde distintos sectores de la capital neuquina. De acuerdo a la orden de búsqueda de paradero, una de ellas es Luciana Anabel Suárez Magi, de 44 años , quien fue vista por última vez en las calles Yrigoyen y Paraguay del centro capitalino.

Según la denuncia de desaparición, la mujer se ausentó desde este miércoles 1 de octubre. Luciana es de tez morena, ojos color marrón y cabellos oscuros largos. La contextura física de la mujer es delgada y de 1.70 de altura.

BÚSQUEDA- BUSCAN- DESAPARECIDAS- LUCIANA SUÁREZ MAGI-1

Vestía al momento de ausentarse una campera gris, calza blanca y negra, zapatillas grises. Como particularidad, la mujer desaparecida posee un piercing en la nariz y un tatuaje en la muñeca con el símbolo de infinito.

La Fiscalía interviniente es la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas. Desde la Policía informaron que ante cualquier información comunicarse con la Comisaría Primera, cuyo teléfono es 2994424046.

La otra búsqueda

Durante las últimas horas también se informó sobre la búsqueda de otra mujer adulta que desapareció en esta ciudad. Siempre de acuerdo a la información suministrada por la Policía de la Provincia, se trata de Gisela Soledad Ñancufil, de 37 años.

Se desconocen las circunstancias en la que desapareció, su vestimenta, como así también dónde fue vista por última vez. La denuncia fue radicada el 1 de octubre. Aunque se brindó información acerca de las características físicas de la mujer desaparecida. Gisela tiene 37 años, es argentina, mide 1.70 de altura, tiene tez blanca, cabellos ondulados largos, ojos marrones, y es de una contextura física mediana.

BÚSQUEDA- BUSCAN- DESAPARECIDAS- GISELA ÑANCUFIL-2

Interviene en su búsqueda el Juzgado de Familia y la unidad policial BAP. Ante cualquier información podrán comunicarse al 299-4569787.