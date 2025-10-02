Condenados por desfigurar a un joven a la salida de un boliche de Neuquén

Los condenados reconocieron que golpearon y lesionaron a la víctima a la salida de un local del centro neuquino. El video impactante.

La brutal golpiza se produjo en el mes de mayo en Neuquén

Reconocieron haber sido autores de la brutal golpiza a un joven que terminó desfigurado a la salida de un boliche ubicado en el centro neuquino. De esta manera, accedieron a un acuerdo pleno que moriguera su condena y ofrece una salida alternativa al derrotero de un juicio oral y público. En mayo pasado ya habían sido declarados responsables y condenados. Faltaba la pena ¿condicional?.

Se trata de tres condenados, quienes fueron identificados como Maikol Exequiel Galán Mercado, Germán Tobías Panes y Ariel Román Villaruel. En el caso del primero, la acusación de la fiscalía fue por lesiones leves, mientras que para los últimos dos fue por lesiones graves, todos en carácter de coautores (artículos 89, 90 y 45 del Código Penal).

Durante la audiencia, la fiscal del caso, Carolina Gutiérrez ,describió que el 2 de mayo pasado, cerca de las 6 de la madrugada, la víctima se encontraba afuera de un local bailable ubicado en Diagonal Alvear, en el centro de Neuquén capital, cuando fue agredida por otras personas. Minutos más tarde, fue en búsqueda de los agresores y se dirigió a la esquina de Brown y Juan B. Justo.

golpiza a la salida del boliche pleno centro

Cómo fue la brutal golpiza

Allí, Galán Mercado le dio un golpe de puño que provocó que cayera al suelo. Esa situación fue aprovechada por Panes y Villaruel, quienes lo patearon en la cabeza, en una oportunidad cada uno. Finalmente, Panes le asestó una tercera patada en la cabeza antes de que los tres imputados escaparan por calle Almirante Brown, en dirección al Parque Central. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad ciudadana de la ciudad.

Además de la declaración de responsabilidad de los tres imputados, el acuerdo comprendió la imposición de 1 año de prisión de ejecución condicional para Galán Mercado y 2 años de prisión de ejecución condicional para Panes y Villaruel.

image

Reglas de conducta que deben cumplir

También, como punto de acuerdo, se estableció que los tres condenados deberán comparecer cada 4 meses ante la Dirección de Población Judicializada y cumplir las reglas de conducta que impone la Ley: fijar domicilio y no mudarlo, no cometer nuevos delitos, no abusar de bebidas alcohólicas y no consumir estupefacientes, entre otras.

El abogado particular que intervino como querellante en representación de la víctima manifestó que su cliente estuvo de acuerdo con que el caso se resuelva mediante el acuerdo presentado.

El juez de garantías a cargo de la audiencia, Marco Lupica Cristo, homologó el acuerdo de partes, declaró la responsabilidad penal de los imputados y fijó 1 año de prisión de ejecución condicional para Galán Mercado y 2 años de prisión de ejecución condicional para Panes y Villaruel. Finalmente, el magistrado estableció que los tres condenados deberán comparecer a la Dirección de Población Judicializada y cumplir las reglas de conducta que impone la Ley.

Brutal pelea a la salida del boliche.mp4

El video impactante

La brutal golpiza quedó registrada por algunas cámaras de seguridad que hay en el centro. Más precisamente, en la esquina de calles Brown y Juan B. Justo.

Tal como se puede percibir en las imágenes, en el lugar se congregó gran cantidad de jóvenes. Las piñas, patadas y empujones se distribuyeron entre varios de los involucrados.

El joven golpeado quedó tendido boca abajo sobre el asfalto, gravemente herido. En su momento, su vida no corrió peligro, pero sufrió múltiples fracturas en la cara y en la cabeza, motivo por el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

En tanto, los condenados fueron detenidos y permanecieron con prisión domicialiaria hasta que fueron condenados.