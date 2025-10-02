Violencia de género: golpeó y encerró a su pareja, pero seguirá libre

Ocurrió en Villa La Angostura. La fiscalía pidió que se le impongan comparendos, pero estos no fueron avalados por el juez.

Un hombre de Villa La Angostura fue acusado en las últimas horas por un grave hecho de violencia de género contra quien era su pareja, pero a pesar de ello seguirá libre y sin comparendos. Para proteger a la víctima, la Justicia le dictó una perimetral y una prohibición de contacto.

El fiscal del caso Adrián De Lillo y el funcionario Gustavo Vázquez formularon cargos al violento el día miércoles, durante una audiencia en la que también pidieron que se impongan medidas de protección para la mujer.

De acuerdo a la teoría del caso que planteó el Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho fue cometido el pasado 30 de agosto, alrededor de las 2 de la madrugada, en el interior de una vivienda ubicada en Villa La Angostura, donde víctima y victimario convivían.

El acusado, identificado por sus iniciales como "N.A.E.L", y su pareja, mantuvieron una discusión. Esto ocurrió en el contexto de un vínculo signado por la violencia de género, según especificó el fiscal del caso. Cuando la víctima se dirigió hacia la habitación y se tiró sobre la cama, el imputado fue y comenzó a agredirla con golpes de puño en los brazos, piernas y el rostro.

Luego de la agresión, la mujer quiso irse de la vivienda, pero la puerta estaba cerrada con llave. Intentó escapar por la ventana del baño, pero el acusado la agarró y la llevó hacia la habitación, donde la privó ilegítimamente de su libertad. Después, comenzó a agredirla nuevamente con golpes de puño.

El violento quedó en libertad

Una persona que es familiar de la víctima y que vive en las inmediaciones de la vivienda donde ocurrió el hecho, fue a auxiliarla, tras lo cual el acusado se subió al auto de ella y huyó del lugar para evitar ser atrapado por las autoridades.

Por todo esto, el delito que le atribuyeron los representantes del MPF a "N.A.E.L" fue el de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en contexto de violencia de género, en concurso ideal con el delito de privación ilegal de la libertad, en calidad de autor.

Asimismo, no pidieron que se restrinja su libertad, pero sí requirieron como medidas cautelares que el acusado no se pueda acercar a la víctima, que no pueda ejercer actos de perturbación por ningún medio, y que se lo obligue a presentarse una vez cada 10 días en la comisaría más cercana a su domicilio, todo por un lapso de cuatro meses. Durante este mismo plazo se desarrollará la investigación.

Sobre el pedido de medidas de protección, el juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Balderrama, avaló que el acusado no se pueda acercar a ella por un radio de 300 metros, le impuso la obligación de alejarse en caso de que se la cruce en la calle y estableció que no puede ejercer actos de perturbación por cualquier medio, tanto hacia la víctima como a una integrante de su familia. Todo por el plazo de cuatro meses.

El magistrado rechazó la imposición de comparendos al acusado.