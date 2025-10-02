Intensa búsqueda en Neuquén: qué se sabe de Azul Mía Semeñenko

La mujer de 49 años lleva una semana desaparecida y no se descarta ninguna pista. Amplio despliegue de la Policía.

La Policía de Neuquén mantiene un amplio despliegue de recursos en la búsqueda de Azul Mía Natasha Semeñenko , la mujer de 49 años cuyo paradero se desconoce desde el 25 de septiembre . A una semana de la denuncia radicada en la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo, los operativos encontrarla se despliegan en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de rastrear cualquier indicio que permita dar con su paradero.

De acuerdo con la denuncia y los datos aportados por familiares, la mujer fue vista por última vez con una remera blanca y un pantalón chupín del mismo color. Se trasladaba en una bicicleta rodado 29 de tono flúor , detalle que fue incorporado a la difusión oficial. La ausencia de un teléfono celular activo dificulta la localización, lo que llevó a reforzar las medidas de campo y la recolección de testimonios.

Desde la Policía remarcaron que todas las líneas de investigación siguen abiertas y que ninguna hipótesis ha sido descartada. En ese sentido, cada dato aportado por la comunidad es revisado y derivado a las áreas correspondientes. “Toda información puede ser relevante y ayuda a orientar los operativos”, señalaron voceros consultados.

La colaboración de la comunidad

En paralelo, la sociedad civil se mantiene activa en la difusión. La comisión vecinal del barrio Confluencia fue una de las que más visibilidad le dio al caso en redes sociales, compartiendo fotografías y un número de contacto directo. También distintas agrupaciones barriales y usuarios particulares multiplicaron el alcance de la búsqueda en plataformas digitales.

El paso de los días sin noticias concretas genera creciente inquietud entre allegados y vecinos. Los familiares, que mantienen un contacto constante con la fuerza policial, pidieron a la población colaboración y que ante cualquier dato se comunique a las autoridades de forma inmediata.

La Policía reiteró que quienes puedan aportar información deben comunicarse al 101 o acercarse a la comisaría más cercana. “La colaboración ciudadana es fundamental, incluso un detalle pequeño puede marcar la diferencia en la investigación”, insistieron.