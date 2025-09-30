Violento reincidente amenazó a su pareja e irá a la cárcel por un año

El violento contaba con una condena de 2020 de cumplimiento condicional, también por hechos de violencia de género.

En el caso de violencia de género intervino la justicia de Villa La Angostura

Un violento de Villa La Angostura que ya registraba una condena previa e incurrió en nuevos hechos de violencia de género contra su pareja ahora deberá ir a la cárcel, en principio por un año. Se le atribuyeron tres hechos de amenazas frente a las hijas de ambos.

En el marco de un acuerdo pleno, la fiscalía logró que un hombre identificado por sus iniciales como "D.M.M.", sea condenado a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo, por hechos de amenazas y desobediencia a órdenes judiciales cometidos en un contexto de violencia de género.

La audiencia en la que se presentó el acuerdo se desarrolló con la intervención del fiscal del caso, Adrián De Lillo, asistido por el funcionario de la fiscalía Gustavo Vázquez. El juez de garantías Ignacio Pombo homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.

Los hechos que se dieron por acreditados ocurrieron entre febrero y diciembre de 2024. En ese período, "D.M.M" amenazó en tres oportunidades a su entonces pareja y en presencia de las hijas que ambos tienen en común. En esas ocasiones utilizó armas blancas, profirió expresiones intimidantes y realizó gestos amenazantes, con lo que además incumplió medidas cautelares de restricción dictadas previamente por el Juzgado de Familia de Villa La Angostura.

El primer hecho (febrero de 2024) fue calificado como amenazas agravadas, en concurso ideal con el delito de desobediencia a una orden judicial; el segundo hecho (agosto de 2024) como amenazas agravadas ; y el tercer hecho (diciembre de 2024) como amenazas simples, en concurso ideal con el delito de desobediencia a una orden judicial.

Todos estos hechos concursan materialmente entre sí y fueron atribuidos en calidad de autor. Además de la condena, se dispuso la inscripción del acusado en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género (Ley 3233).

El violento ya tenía una condena previa

Por otro lado, al momento de relatar el contexto que rodea el caso ante el juez de garantías Ignacio Pombo, el fiscal del caso señaló además que la situación de violencia de género de larga data en la pareja fue abordada por distintos organismos e instituciones en pos de intentar proteger a al víctima: desde el fuero de familia, la Defensoría de Niñez y Adolescencia del Poder Judicial, hasta distintas dependencias municipales.

“Cuando la fiscalía interviene, lo hace sobre aproximadamente 10 hechos de desobediencia. Pudimos abordar tres de esos hechos (y acreditarlos) para llegar a esta instancia”, indicó De Lillo.

El acusado registraba previamente una condena condicional a seis meses de prisión en el año 2020, por lesiones leves calificadas por haber sido cometidas contra una persona con la que mantenía una relación de pareja, mediando violencia de género, en concurso con desobediencia a una orden judicial. Por este motivo, la nueva condena implica una pena de cumplimiento efectivo.

Tras escuchar a las partes y el reconocimiento por parte del imputado, el juez de garantías homologó el acuerdo de condena.