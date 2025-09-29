Impactaron contra el muro de contención y una de las víctimas cayó desde siete metros de altura. Antes, les habían sugerido que no condujeran.

Murieron dos jóvenes al chocar en un puente: alcohol, una moto prestada y una tragedia evitable en Colombia

Dos jóvenes murieron en Cúcuta, Colombia , tras chocar en un puente cuando circulaban en una moto prestada. Horas antes del accidente, habían sido advertidas sobre el peligro que significaba conducir después de ingerir bebidas alcohólicas , pero las dos amigas, así como también el dueño de la moto, no hicieron caso a ese aviso.

Las víctimas fueron identificadas como Mayerly Bastos, de 30 años, y Luisa Fernanda González, de 21 . Según testigos y autoridades, ambas habrían consumido licor durante la madrugada del 26 de septiembre, previo al incidente registrado hacia las cinco de la mañana.

La motocicleta, conducida presuntamente a alta velocidad, se desvió hacia el costado derecho del puente de San Mateo, en sentido Villa del Rosario – Cúcuta, y chocó violentamente contra la baranda metálica de seguridad.

La fuerza del impacto provocó que Luisa Fernanda, la pasajera, cayera al asfalto con graves heridas, a varios metros del lugar, mientras que la conductora, Mayerly, salió despedida y cayó al vacío desde unos siete metros de altura.

Minutos antes de que Luisa Fernández González encontrara la muerte en un accidente de tránsito, junto a su amiga Mayerly Bastos Sepúlveda, la vida pareció darle una última advertencia.



Desafortunadamente, la mujer murió en el acto debido a las lesiones sufridas por la violenta caída, mientras que la pasajera perdió la vida algunas horas después, en el centro de salud al que había sido trasladada.

Los resultados preliminares de la investigación: por qué chocaron

Personal de la Unidad Móvil de Criminalística de la Policía de Tránsito se acercó hasta al lugar del accidente y realizaron la inspección técnica correspondiente.

De esas primeras evaluaciones surgió que la moto fue encontrada a unos 15 metros de distancia del punto de impacto.

El tránsito en la zona se interrumpió durante varias horas para permitir el levantamiento de pruebas.

El video con el presagio del accidente

Un video grabado horas antes del accidente, que se conoció luego del mismo, muestra a un hombre teniendo un fuerte intercambio con Mayerli, Luisa Fernanda y otro joven de remera negra con una calavera que, presuntamente, era el dueño de la moto.

La discusión rondaba en la sugerencia del hombre que grababa las imágenes de que no condujeran el vehículo si habían ingerido alcohol.

Sin embargo, el joven que acompañaba a las chicas le respondió que, si algo les pasaba en el camino de regreso, él se hacía responsable y que incluso lo pagaría "con la cárcel". El intercambio fue intenso pero breve, y al finalquien grababa se marchó.

Horas después, el mismo joven de remera negra se presentó en el puente donde ocurrió la tragedia y admitió ser el dueño de la moto. Declaró, además, que les había prestado el vehículo a Mayerly y Luisa apenas unas horas antes. Un video lo muestra tomándose la cabeza, incrédulo ante la situación que le tocaba atravesar pero, principalmente, por la muerte de sus dos amigas.

Las autoridades ahora intentarán comprobar a través de las autopsias si las víctimas realmente habían consumido alcohol y determinar si existió responsabilidad o no en el hecho del dueño de la moto.