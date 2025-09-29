Una despedida de soltero se descontroló en pleno vuelo y llevó a un aterrizaje de emergencia

La secuencia se viralizó en redes sociales. Un grupo de pasajeros generó disturbios insostenibles en pleno vuelo y obligó a la tripulación a pedir intervención.

Un grupo de británicos fue el protagonista de este escenario de disturbios en el avión.

Un vuelo que debía terminar en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández terminó en una escala inesperada en Toulouse, Francia. Un grupo de británicos se encontraba a bordo de un avión en plena despedida de soltero , cuando protagonizaron un escenario de disturbios, con peleas y gritos que alcanzó un punto crítico y llevó al accionar de la policía.

La situación de euforia escaló y la tripulación notificó la necesidad de intervención policial y desvió el avión hacia el aeropuerto de Toulouse para un aterrizaje de emergencia . El avión operado por Ryanair entre Londres-Luton y Alicante fue el protagonista de esta polémica escena.

Al llegar a Toulouse, los agentes de la policía francesa abordaron el avión para proceder al desalojo y detención de los pasajeros implicados . Los videos que circularon en redes sociales muestran a los oficiales interviniendo en el pasillo del avión, inmersos en forcejeos con miembros del grupo, mientras otros pasajeros observaban entre el miedo y la incredulidad.

El grupo de pasajeros a bordo generó graves disturbios tras consumir alcohol

Según testigos, el grupo comenzó a mostrar un comportamiento indisciplinado previo al despegue: desde ruidos excesivos, cambios de asientos constantes hasta consumo de alcohol que lograron comprar en el duty-free del aeropuerto. Durante el vuelo, no sólo mantenían conversaciones inapropiadas, a la vista y oído de menores sino que la situación escaló en agresiones físicas, altercados verbales y faltas de respeto con el resto de los pasajeros.

"La mayoría del grupo, salvo el novio, fue retirada, y entonces la tensión aumentó considerablemente", explicó Tania Nichols, pasajera y testigo directo.

Un episodio que llevó a un momento crítico ocurrió cuando dos miembros del grupo se enfrentaron en una pelea que dañó la ropa de uno de ellos al intentar otros separarlos. Lo más alarmante surgió cuando algunos integrantes escupieron sobre los asientos y apoyaron los pies en los reposacabezas, llegando incluso a patear a una mujer en la cabeza.

El hombre que inició los disturbios fue detenido y se enfrenta a una pena de hasta cinco años de cárcel por haber intentado abrir la puerta del avión. "Estaba muy borracho y lo llevaron a una celda de la Policía de Fronteras para que se le pasara la borrachera. Su nivel de alcohol en sangre era tan alto que pasaron varias horas antes de que se pudiera hablar con él", declaró una fuente de la investigación al medio Daily Mail.

Qué dijo la empresa que operó el vuelo sobre este incidente

Desde la empresa que operó el vuelo, Ryanair, a través de un vocero confirmó el incidente y su estricta política ante estos episodios: "Este vuelo desviado a Toulouse tras la conducta disruptiva de un pequeño grupo de pasajeros. La tripulación solicitó de antemano asistencia policial, y estos pasajeros fueron desembarcados antes de continuar rumbo a Alicante". El caso quedó bajo investigación de las autoridades locales.

El mal momento fue aplaudido por los pasajeros que tuvieron que atravesar este complejo momento en las nubes. Nichols describió el procedimiento como 'sobresaliente'. "El equipo de cabina estuvo absolutamente sobresaliente, manteniéndose tranquilo, profesional y haciendo todo lo posible por controlar la situación. Supieron gestionar una circunstancia increíblemente compleja con gracia, y merecen ser reconocidos", destacó al medio británico.

