Ruta 7: un joven volvía a su casa, perdió el control y se fue contra el guardarrail

Fue en la Ruta 7. El joven conductor fue trasladado a la capital neuquina por algunas lesiones. Se aguarda su parte médico.

La ruta 7 que conecta las localidades de Neuquén y Centenario genera temor en muchos y es que es uno de los escenarios más frecuentes de choques en la región. Un joven que volvía a su casa la última noche perdió el control y chocó contra el guardarrail, por lo que terminó hospitalizado.

Según consignó el portal Centenario Digital, el siniestro ocurrió la noche del jueves, alrededor de las 22:30, a la altura del kilómetro 9 y a pocos metros del barrio 11 de Octubre.

El único protagonista fue un joven de 29 años, domiciliado en esa localidad y que transitaba a bordo de su auto Renault Logan por la mano Neuquén-Centenario de la ruta provincial.

choque ruta 7 (1)

Mientras circulaba por ese sector y por motivos que aun se investigan, de un momento a otro perdió el control y se salió del camino, chocando fuertemente con el guardarrail que divide los carriles, para luego salir despedido hacia el lado contrario, donde quedó sobre la banquina. Al parecer, no hubo otro vehículo involucrado.

A raíz de esto, el conductor sufrió algunas lesiones, que incluyeron un corte en su cuero cabelludo. A raíz de un aviso, personal del SIEN y de Tránsito Villa Obrera se hicieron presentes y asistieron a la víctima y comenzaron con las primeras pericias. Por prevención, se supo que se trasladó al joven al Hospital Castro Rendón de la capital.

Posteriormente, Bomberos Voluntarios de Centenario participaron del retiro del vehículo y la limpieza de la calzada. El auto sufrió importantes daños en el sector frontal y las huellas de derrape quedaron evidentes sobre la ruta, marcando la dinámica del siniestro.

choque ruta 7

En tanto, Tránsito se encargó de desviar el tráfico por la calle colectora hasta que finalizaron las diligencias.

Aún no se pudieron conocer más detalles sobre la salud del joven.

Un borracho abandonó su auto, incrustado entre una casa y un árbol

Los vecinos de Área Centro Este despertaron este jueves con un escenario insólito: un auto incrustado entre una vivienda y un árbol, en estado de abandono. El hecho ya se califica como un accidente protagonizado por un borracho al volante, pero lo cierto es que nadie se ha hecho presente para reclamar el vehículo.

Según trascendidos, el accidente tuvo lugar este jueves por la madrugada en la esquina de calles Entre Ríos y Alderete, alrededor de las 5. Los protagonistas son un misterio, ya que se dieron a la fuga del lugar, donde dejaron abandonado el Peugeot 208 color blanco en el que se trasladaban, en una posición un tanto insólita. Tan insólita que más que un accidente, parece dejado así a propósito.

choque borracho alderete (1)

Las sospechas, no obstante, apuntan a un conductor claramente borracho, ya que el vehículo quedó incrustrado entre las rejas del exterior de una casa y un árbol apostado en la vereda. El auto sufrió algunos daños en sus laterales producto del arrastre entre los obstáculos, pero a pesar de eso, los ocupantes pudieron salir.

El chirrido de la carrocería y el ruido de corridas fue lo que despertó a algunos vecinos de las inmediaciones, que aseguran que un grupo de personas se bajó del auto y huyó al grito de "vamos, vamos", en un intento desesperado por no ser descubiertos en la noche.