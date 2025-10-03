Una pareja de narcos reactivó su kiosco tras recuperar la libertad y los volvieron a allanar

El kiosco narco de la pareja funcionaba en el barrio Progreso de Cutral Co. Siguen en libertad y aguardan una nueva audiencia.

Una pareja de narcos que tenía su kiosco de venta de droga en un lugar muy estratégico de Cutral Co, volvió a sus andanzas y les desbarataron la boca de expendio una vez más, apenas tres meses después del primer allanamiento. Ahora, se arriesgan a que la Justicia los ponga tras las rejas.

De acuerdo a lo informado por la Policía, el nuevo allanamiento se concretó el jueves en una vivienda del barrio Progreso, aunque las sospechas de la actividad ilícita que se realizaba allí no eran novedad. De hecho, en julio, la División Antinarcóticos Cutral Co ya había allanado el lugar y secuestrado droga, armas de fuego y una camioneta Volkswagen Amarok.

A principios de ese mes, se allanó la vivienda tras realizar un análisis minucioso durante semanas, en las que el personal policial realizó discretas vigilancias, documentando un constante y sospechoso flujo de personas que se acercaban al domicilio a intercambiar dinero por pequeños envoltorios. Estas observaciones confirmaron la existencia de una red de microtráfico y permitieron identificar a los propietarios del inmueble, una pareja, como los principales responsables de esta actividad ilícita.

kiosco narco cutral co.jpg

Aunque a fines de julio, la pareja fue imputada por la Justicia, se les permitió retornar a su domicilio, situación que aprovecharon para volver al negocio ilegal.

La investigación se retomó tras una denuncia anónima recibida a través del portal oficial del Ministerio Público Fiscal, que fue posteriormente corroborada por el personal de la División Antinarcóticos. Con la información recabada, se solicitó la orden de allanamiento ante la Unidad Fiscal Única de Cutral Co, a cargo del Dr. Gastón Liotard.

Durante el nuevo operativo de esta semana, los efectivos secuestraron marihuana y otros elementos de interés para la investigación, y se procedió a la imputación penal y posterior libertad supeditada de la misma pareja de adultos, que convive con sus dos hijos menores de edad en ese lugar.

kiosco narco cutral co (1).jpg

La Policía destacó que el kiosco narco operaba en un punto estratégico: a aproximadamente 100 metros de una plaza y 200 metros de una escuela primaria y un centro de salud, lugares frecuentados diariamente por vecinos de distintas edades.

Las tareas investigativas, iniciadas en septiembre, tuvieron una duración de aproximadamente 25 días.

El operativo contó además con la colaboración de personal de la Dirección de Seguridad Interior Cutral Co, incluyendo miembros del Departamento Comando Radioeléctrico y del GEOP.

"Este procedimiento reafirma el compromiso de las fuerzas de seguridad locales en la lucha contra el microtráfico y en la protección de los espacios frecuentados por la comunidad", destacaron desde la fuerza.

Desbarataron una "pyme" narco en el barrio Mariano Moreno

Una dinámica “pyme” narco familiar que funcionaba en el barrio Mariano Moreno de esta ciudad fue desbaratada por los efectivos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía provincial. El negocio de la venta de estupefacientes era manejado por una familia y hasta tenían empleados cuando se ausentaban de su propiedad. En tanto, en el oeste neuquino, habían montado una sucursal con el mismo objetivo: comercialización de drogas.

Los sospechosos de narcomenudeo fueron denunciados el pasado 25 de agosto de este año de manera anónima a la aplicación Neuquén Te Cuida. Frente al alerta de los vecinos, los sabuesos de Antinarcóticos no tardaron en identificar al lugar donde se realizaban maniobras de pasamanos porque ya había sido escenario de otros procedimientos por drogas. De igual modo, empezó un seguimiento para comprobar que efectivamente se estaban realizando ventas de cocaína y marihuana.

ALLANAMIENTOS- DROGAS- DETENIDOS-1

Antinarcóticos no solo confirmó la comercialización de estupefacientes sino que logró determinar que toda una familia estaba involucrada, incluyendo una pareja de adultos y sus hijos. Lo llamativo era que cuando ninguno de ellos se encontraba en la vivienda, eran cubiertos por allegados y que se encargaban de atender a los circunstanciales clientes.

Con toda la información aportada por la Policía, el Ministerio Público Fiscal (MPF) concretó un pedido de allanamiento para dos propiedades: la casa situada en el barrio Mariano Moreno y otra vivienda que se encuentra sobre calle Casilda, donde residen dos de los sospechosos.

Los allanamientos se desarrollaron el jueves y estuvieron supervisados por la fiscal María Eugenia Titanti.