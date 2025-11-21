Recapturaron al delincuente prófugo que disparó contra su suegra

Se trata de un delincuente de Cutral Co. La Policía confirmó que su búsqueda fue dejada sin efecto este viernes.

Maykol Sebastián Benavidez , el joven delincuente de 25 años que se encontraba prófugo , fue recapturado en las últimas horas. Su búsqueda fue dejada sin efecto. Qué se sabe.

La Policía provincial confirmó este viernes que Benavidez f ue recapturado y se dejó sin efecto su orden de captura. Ante la consulta de LM Neuquén , confirmaron que se presentó espontáneamente en las oficinas de fiscalía, seguramente viéndose acorralado por las tareas de búsqueda.

Cabe recordar que el recapturado se encontraba cumpliendo una prisión domiciliaria con tobillera electrónica en la casa de su madre, pero días atrás, se detectó que el dispositivo de monitoreo había sido violentado.

Por motivos de seguridad, este tipo de dispositivos arrojan una alerta inmediata cuando la persona que los usa intenta retirarlo por la fuerza y así fue que los efectivos de Cutral Co se enteraron de que Benavídez intentaba darse a la fuga.

Inmediatamente, los uniformados se dirigieron al domicilio y encontraron al joven, quien intentó justificar la alerta por daño, asegurando que el aparato se le había desprendido “accidentalmente” mientras jugaba con su perro.

Tras constatar los daños en el dispositivo, los agentes dieron aviso a la Fiscalía de Ejecución Penal de Cutral Co, que ordenó la permanencia de una consigna policial en la vivienda. Sin embargo, hasta que se dio esta orden, pasaron unos minutos en que el joven quedó sin vigilancia, momento que no dudó en aprovechar.

Del justificativo a la fuga

Para cuando el patrullero regresó a la casa de Benavídez una hora después, el joven ya no estaba. Así lo confirmó su madre, quien indicó desconocer el paradero de su hijo.

A raíz de esto, se comunicó nuevamente lo ocurrido a la fiscalía y se lo declaró como rebelde, comunicándose su búsqueda a todas las unidades policiales.

Según consta en los legajos de la fiscalía, Benavídez se encuentra bajo investigación por una tentativa de homicidio agravada ocurrida en enero de este año, cuando le habría disparado a otro joven en una confusa situación.

Luego, el 12 de agosto, cerca de las 18, se le atribuye haberle disparado a su suegra, ocasionándole lesiones leves tras una discusión.

Y finalmente, el mismo día, pero alrededor de las 22 y tras quedar detenido por ese último hecho en la Comisaría 15, Benavídez pidió ir al baño y, mientras se dirigía por un pasillo de la alcaidía, agredió de forma sorpresiva y violenta a un efectivo policial que lo custodiaba, propinándole un golpe de puño en el pómulo izquierdo que le ocasionó lesiones leves.

Ahora, se espera que la fiscalía solicite una audiencia en las próximas horas y busque ubicarlo en una comisaría nuevamente para evitar otra fuga.

Esta semana también se fugaron y fueron recapturados cuatro delincuentes tras evadirse de la U12 en Neuquén capital. Los prófugos escaparon a través de una reja de un patio del penal y fueron encontrados en Senillosa, circulando en un auto robado y aún juntos tras la evasión. Todos ya fueron reubicados.