En 9 fotos, así se vive la previa de la Fiesta Nacional del Chivito

Los fuegos ya están encendidos y la música comienza a sonar. A las 21 horas, se inaugura oficialmente la 17° edición de la fiesta en Chos Malal.

Los fuegos ya se encendieron en la Fiesta Nacional del Chivito

Chos Malal ya palpita una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción . Este año el tradicional encuentro, que se extenderá hasta el próximo domingo, se da en coincidencia con el fin de semana largo para facilitar la participación de residentes y visitantes, incluyendo a quienes vienen de la vecina República de Chile a través del paso internacional Pichachén que ya está habilitado.

Esta fiesta nacional se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los eventos más representativos y convocantes de la identidad neuquina, con espectáculos musicales, actividades gauchas, gastronomía regional y una propuesta renovada en su predio.

Desde las 18 horas se abrirá a la actividad en el escenario del predio de la fiesta, la que será inaugurada a las 21 horas con la presencia del gobernador Rolando Figueroa.

"Ya tenemos una ocupación hotelera al 100%. Se han habilitado casas de particulares que se han supervisado y están en un listado. En turismo también se pueden contactar para poder acceder a esas viviendas y también están nuestras hosterías del norte", dijo el intendente de la localidad, Nicolás Albarracín, en declaraciones a LU5.

Explicó que las hosterías se encuentran en localidades alrededor de Chos Malal: Huinganco, Varvarco, Las Ovejas, Manzano Amargo, los Miches.

"El primer premio es una Toyota Hilux 4×4, segundo premio, 5 millones de pesos, tercer premio, 3 millones de pesos", detalló. Este bono puede adquirirse sin necesidad de asistir a la fiesta y el sorteo se realizará el domingo antes de las 12 de la noche.

LM Neuquén, a través de la web y sus redes sociales, como en LU5, realizan una cobertura especial de este gran evento. Así se vive en fotos, la previa de la fiesta.

fiesta nacional chivito chos malal previa viernes (3)

fiesta nacional chivito chos malal previa viernes (4)

fiesta nacional chivito chos malal previa viernes (5)

fiesta nacional chivito chos malal previa viernes (6)

fiesta nacional chivito chos malal previa viernes (7)

fiesta nacional chivito chos malal previa viernes (1)

fiesta nacional chivito chos malal previa viernes (9)

fiesta nacional chivito chos malal previa viernes (10)