Operativo récord: secuestran casi diez toneladas de marihuana ocultas en un camión

La marihuana estaba distribuida en distintos lugares del vehículo y fue detectada gracias a un can antinarcóticos.

Un histórico despliegue realizado por Gendarmería Nacional en la provincia de Misiones, culminó con el secuestro de 9.4 toneladas de marihuana . El camión fue interceptado por el Escuadrón 10 “Eldorado” y su conductor, un ciudadano brasileño, quedó detenido a disposición de la justicia.

El Ministerio de Seguridad Nacional, celebró los resultados del operativo a través de su cuenta oficial de X (Twitter), en la cual aseguraron que se trató de un "Guiness argentino".

"La mayor incautación de droga de la historia en Argentina. En Misiones incautamos 9.800 kilos de droga ocultos en un camión brasileño con pedido de secuestro", informaron y agregaron que "mediante la GNA y con ayuda del can Vera detectamos 326 bultos ocultos en el vehículo y detuvimos al narco conductor".

"Droga incautada = cientos de millones de pesos que no llegan a los bolsillos narcos. En Argentina, LEY Y ORDEN", concluye el comunicado.

Así fue el operativo

El procedimiento se realizó sobre el kilómetro Nº1.509 de la Ruta Nacional Nº12, a la altura de la localidad de Caraguatay. Durante el control inicial del transporte, el personal de Gendarmería detectó irregularidades significativas que despertaron sospechas sobre la legalidad del vehículo y su posible cargamento.

En primer lugar, los Manifiestos Internacionales de Carga Terrestre y la Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) presentados por el conductor resultaron ser falsos, lo que motivó la necesidad de profundizar la inspección del rodado.

Más tarde, durante el proceso de pesaje y catalogación de la carga, se confirmó que el transporte estaba vinculado a un pedido de secuestro activo por robo, vigente en la localidad bonaerense de Morón. Asimismo, se verificó que la chapa patente colocada en el camión no correspondía al rodado,

Cifras récord

Gracias a Vera, el can detector de narcóticos cuyo olfato fue determinante para localizar los estupefacientes, los funcionarios de Gendarmería lograron encontrar 326 bultos distribuidos en distintos puntos del vehículo. Su intervención resultó clave para desbaratar el transporte de la droga.

Los bultos hallados estaban fraccionados en un total de 11.667 paquetes rectangulares, lo que evidencia la magnitud del cargamento y la organización del traslado.

En cuanto a la cantidad exacta de marihuana incautada, se determinó que ascendía a 9.490 kilos con 200 gramos, confirmando que se trata del mayor secuestro en la historia del país. Posteriormente, los análisis periciales efectuados por el personal de Criminalística y Estudios Forenses confirmaron que los paquetes contenían cannabis sativa.

Cómo continúa la causa

El conductor, de nacionalidad brasileña, quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal, mientras se avanza en la investigación del hecho. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, quienes ordenaron no solo la detención del involucrado, sino también la incautación del estupefaciente, el camión y toda la documentación vinculada, con el fin de reunir toda la información necesaria.

El despliegue incluyó la participación de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Eldorado” y la Unidad de Inteligencia Criminal “Iguazú”. La investigación se llevó a cabo además en colaboración con la “Força Integrada de Combate ao Crime Organizado” (FICCO) del estado de Paraná, en la República Federativa de Brasil.

La incautación sin precedentes, representa un duro golpe para las organizaciones de narcotráfico que operan en la frontera entre Argentina y el país vecino.