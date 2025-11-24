Después del finde largo, cómo sigue el clima en Neuquén

La AIC anticipa una jornada estable, con mucho sol y temperaturas que volverán a superar los 30 grados en toda la provincia.

En medio de unos días de intenso calor en la provincia de Neuquén , la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ) compartió el pronóstico para los próximos días. Según adelantaron, las condiciones se mantendrán estables en todo el territorio neuquino.

La AIC prevé que el calor se mantendrá durante los próximos días, con marcas elevadas hacia mediados de semana. No se esperan cambios bruscos ni episodios de viento intenso en el corto plazo.

Para este martes se espera un día mayormente estable en Neuquén, con condiciones típicas de primavera avanzada y un marcado ascenso de la temperatura. El informe de la AIC indica que el calor será el rasgo predominante de la jornada en toda la provincia.

En la ciudad de Neuquén, el organismo anticipa una máxima cercana a los 35 °C y una mínima en torno a los 17 °C, con cielo despejado desde temprano y viento del sector sudeste con intensidad moderada. No se esperan precipitaciones.

El resto de la provincia

En el Alto Valle y zonas del centro neuquino se mantendrán las mismas condiciones: mucho sol, ambiente caluroso desde media mañana y vientos del sudeste que oscilarán entre 20 y 30 km/h. Las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 35 °C, mientras que por la noche aumentará levemente la nubosidad.

El norte provincial tendrá un martes estable, con cielo mayormente despejado, poca variación térmica y calor persistente. Las mínimas se ubicarán entre 16 y 18 °C, y las máximas superarán los 30 °C en la mayoría de las localidades. El viento será débil a moderado del sector sudeste.

Hacia la cordillera y el sur de la provincia, el martes también se presentará con buen tiempo, aire seco y sol durante gran parte del día. Las temperaturas serán algo más moderadas que en el valle, aunque igualmente cálidas para la época, con máximas entre 28 y 30 °C. Por la tarde crecerá la nubosidad, sin pronóstico de inestabilidad.

Cómo cuidarse del golpe de calor en días de temperaturas extremas

Las marcas por encima de los 35° aumentan el riesgo de golpes de calor, un cuadro que puede afectar a cualquier persona, especialmente a niños, adultos mayores y quienes tienen enfermedades crónicas.

Recomendaciones básicas:

Mantener una hidratación constante , incluso sin sensación de sed.

Evitar exponerse al sol entre las 11 y las 17 .

Usar ropa liviana y de colores claros.

Reducir la actividad física en horas de mayor temperatura.

Permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado.

Evitar el consumo de alcohol.

Ofrecer agua con frecuencia a niños y adultos mayores.

Síntomas de alerta: mareos, dolor de cabeza, piel roja o muy caliente, agotamiento extremo, náuseas, vómitos o desorientación. Ante estos signos, se recomienda buscar atención médica de inmediato, trasladar a la persona a un lugar fresco y ofrecer agua.

Cuáles son los balnearios habilitados

La Municipalidad adelantó la temporada ante las altas temperaturas y dispuso una guardia de guardavidas en los balnearios Gustavo Fahler, Sandra Canale y Brun de Duclot. Desde el 1 de diciembre, el Operativo Balneario sumará rescatistas para cubrir los cinco balnearios oficiales y 14,5 kilómetros de costa del Limay con patrullaje náutico y asistencia integral.