Vendimia Neuquina: la ruta del vino se viste de fiesta este fin de semana

El evento neuquino se consolida como uno de los principales atractivos enoturísticos de la Patagonia.

Entérate de la agenda para disfrutar de Bodegas Familia Schroeder.

La Vendimia Neuquina 2026 continuará el 20 y 21 de marzo ofreciendo exquisitos vinos y momentos mágicos en el Hilton Garden Inn de la ciudad de Neuquén y en la bodega Familia Schroeder de San Patricio del Chañar.

En el Hilton Garden Inn, este viernes de 21 a 23, la propuesta consiste en una cata a ciegas de seis vinos de las bodegas Schroeder y Mabellini Wines , a cargo del sommelier Nahuel Espinoza. El público podrá degustar de una mesa de quesos, fiambres, focaccias y panes caseros, entre otras exquisiteces.

Por otro lado, el sábado de 13 a 23 en Familia Schroeder habrá visitas guiadas, exquisita gastronomía y espectáculos en vivo con las bandas 1915 e Indios, con el cierre de la jornada a cargo de los DJs July Valenzuela y Gabee.

La carta de platos ofrecidos allí incluye empanadas de carne, sándwiches de carré de cerdo desmechado con barbacoa, cebolla caramelizada, salsa tártara y cheddar ahumado, y bandejas de quesos y fiambres.

vendimia neuquina malma(8) El sunset en Bodega Malma celebró la Vendimia Neuquina

Las propuestas invitan a disfrutar de la cosecha de la uva a través de un calendario que incluye festivales, degustaciones y experiencias en bodegas de toda la región.

La Vendimia Neuquina se consolida como uno de los principales atractivos enoturísticos de la Patagonia, promoviendo la identidad vitivinícola local y el desarrollo de la cadena productiva regional.

Consejos para degustar

Del Moral compartió también algunas recomendaciones para quienes asistan a la Vendimia Neuquina, especialmente a la hora de comenzar el recorrido de degustaciones.

“Siempre recomendamos arrancar con un Pinot Noir, que es muy típico de nuestra zona y también de Bodega Familia Schroeder. Es un vino ideal para empezar tranquilo y después seguir probando otras opciones durante la jornada”, explicó.

vendimia neuquina malma

Asimismo, recordó que el evento contará con diferentes propuestas gastronómicas y la posibilidad de recorrer el predio con visitas guiadas, lo que permite disfrutar de la experiencia completa del mundo del vino.

Entradas y beneficios: ¿Qué incluye cada pase?

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Tickio. La organización definió dos categorías para que los asistentes elijan su experiencia:

Entrada General: Incluye el acceso al predio, las visitas guiadas por la bodega y el acceso a todos los shows en vivo.

Entrada VIP: Suma un tapeo exclusivo en el restaurante Saurus, bebida sin alcohol y tres consumiciones de la línea Saurus Barrel Fermented.

Para quienes prefieran no manejar, se habilitó un servicio de transporte

Familia Schroeder es una de las bodegas que participan del evento. Familia Schroeder es una de las bodegas que participan del evento. maria isabel sanchez

con salida desde el Hotel Hilton Garden Inn (Neuquén capital) a las 12:00, regresando desde la bodega a las 23:00.

Recomendaciones para disfrutar el día

Dada la exposición al sol durante la tarde y el descenso de temperatura al anochecer, se sugiere a los asistentes llevar gorra o sombrero, protector solar y un abrigo para el cierre.

Además, se permite el ingreso con lonas o mantas para disfrutar de los shows sobre el césped, aunque no se podrá ingresar con alimentos, bebidas ni mascotas.

Datos clave del evento