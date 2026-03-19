Julieta Corroza recalcó que el turismo es estratégico para el desarrollo sostenible de la Provincia

La senadora expresó que Neuquén busca consolidar un modelo de desarrollo en el que los recursos energéticos contribuyan a potenciar otras actividades.

La senadora nacional por Neuquén, Julieta Corroza (La Neuquinidad), asistió este jueves a la primera reunión de la Comisión de Turismo del Senado de la Nación , presidida por su par de Mendoza, Mariana Juri, donde reafirmó el fuerte compromiso de la provincia con el desarrollo del turismo como política de Estado.

Corroza, quien integrará dicha comisión legislativa, destacó que Neuquén tiene el desafío de transformar los recursos de la formación Vaca Muerta en crecimiento económico sostenible y diversificado. “Todo lo que monetizamos de nuestro subsuelo tiene que servir para modificar la matriz productiva de la provincia”, afirmó la senadora al subrayar que en esa estrategia “el turismo ocupa un lugar central”.

Expresó que, para ello, el Gobierno de la Provincia ya avanza con un ambicioso plan de inversión que incluye la pavimentación de 800 kilómetros de rutas, la puesta en valor de las hosterías que posee la empresa NeuquénTur en el Alto Neuquén y el impulso a nuevas inversiones privadas en infraestructura turística, gracias a los incentivos ofrecidos en Neuquén.

A poco de concluir el verano, las estadísticas confirman el lugar que ocupa el turismo como la segunda actividad económica en la provincia. Los últimos datos disponibles —difundidos a mediados del mes pasado— dan cuenta de que Neuquén tuvo más de 418.000 turistas entre enero y febrero; 70% de ocupación promedio -con un crecimiento de 8 puntos respecto al año anterior—; más de 1,5 millones de pernoctes —que representan un incremento del 10% interanual— y un impacto económico superior a 268.000 millones de pesos.

Julieta Corroza

Corroza también puso en valor el potencial de la identidad neuquina como parte de la experiencia turística que reciben quienes eligen Neuquén. Destacó, especialmente, productos característicos como el chivito criollo del norte neuquino -la primera Denominación de Origen (DO) de la Argentina, en 2010-, la trucha patagónica y diversas elaboraciones tradicionales como el mote.

“La calidad de nuestra gente y el valor agregado de nuestros productos son parte fundamental de lo que ofrecemos al país y al mundo”, afirmó.

Por último, la senadora planteó su expectativa por abordar en esta comisión un marco normativo que acompañe el crecimiento del turismo no solo en Neuquén, sino en todas las provincias, y permita consolidar al sector como uno de los motores del desarrollo nacional. “Gran parte del crecimiento de la Argentina no solo vendrá de la energía, sino también del turismo, que puede sostener oportunidades durante muchos años”, aseveró.