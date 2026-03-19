¿WiFi lento?: cómo es el truco con una llave para mejorar la señal

Se trata de un método simple que circula entre usuarios, y afirman que es una rápida solución.

El Wi-Fi es una herramienta clave en la vida cotidiana, pero no siempre ofrece la misma calidad de señal en todos los ambientes del hogar. Frente a este problema frecuente, comenzó a difundirse un truco tan simple como llamativo: colocar una llave encima del router .

La práctica, que se volvió viral, no solo mejora el funcionamiento del dispositivo, sino que también termina con las interferencias.

El secreto está en el efecto reflector del metal . Al apoyar la llave sobre la parte superior del módem, especialmente cerca de la antena, el objeto puede ayudar a dirigir la señal hacia zonas específicas de la casa. De esta manera, la cobertura mejora en distintas áreas del hogar.

Además, la llave actúa como un pequeño escudo, ya que reduce interferencias menores y evita que la señal se disperse en direcciones donde no hace falta, como paredes gruesas o muebles grandes. Por eso, la conexión puede volverse más estable y fuerte en los ambientes elegidos.

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¿Cómo se hace el truco de la llave en el router?

Elegí una llave metálica simple, sin recubrimientos plásticos grandes.

Colocala sobre la parte superior del router, preferentemente cerca de la antena si tu equipo tiene.

Probá mover la llave unos centímetros y chequeá si la señal mejora en las habitaciones que te interesan.

Compará la cobertura antes y después de aplicar el truco.

Es importante evitar tapar las ranuras de ventilación, ya que el router necesita disipar calor. Además, es clave tener en cuenta que no quiere decir que mejorará por completo la señal, sino que solo ayudará un poco.

Cómo descubrir quién se conectó al wifi de mi casa

Si nuestra conexión a Internet es más lenta de lo habitual, podría ocurrir que algún vecino esté usando nuestra señal wifi sin nuestro permiso. En este informe, te contamos todo sobre el truco más sencillo para descubrir si un intruso se conectó al wifi de nuestra casa. Si efectivamente así fuera, lo mejor será poner manos a la obra con el objetivo de mejorar la velocidad de nuestra conectividad así como también fortalecer la seguridad digital.

El sitio oficial de Movistar subraya que detectar y solucionar este problema puede mejorar significativamente nuestra experiencia de navegación. Cabe recordar que las redes wifi funcionan mediante la transmisión de ondas de radio en diversas frecuencias para brindar conectividad inalámbrica a redes y a internet a diversas velocidades. Típicamente se les agrupa en rangos de frecuencia de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. En general, mientras mayor es la frecuencia, mayores son las velocidades.

Internet. Wifi.jpg La empresa lanzó Internet inalámbrica con un paquete de 400 Gigas para hogares en lugares con cobertura 5G.

Para descubrir si alguien se conectó al wifi de nuestra casa, podemos apelar a este truco:

Para ello, debemos recurrir a una aplicación especializada, disponible tanto para dispositivos móviles como así también para computadoras. Entre ellas podemos mencionar Fing -compatible con Android e iOS- y Wireless Network Watcher -para sistemas operativos Windows-.

Luego, deberemos cumplimentar una guía paso a paso para utilizar estas aplicaciones que contribuirán a detectar quién/quiénes se conectaron al wifi de nuestra casa: