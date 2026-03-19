Alerta climática por "Súper El Niño": la advertencia sobre el impacto que tendrá en Argentina

Uno de los aspectos principales del posible “Súper El Niño” es la magnitud de sus efectos. Foto: CNN.

El clima mundial entra en una fase de alerta máxima ante la posible irrupción del fenómeno conocido como “Súper El Niño” , que podría desarrollarse desde los próximos meses y extenderse durante 2027.

Meteorólogos de distintos centros internacionales, junto con informes recientes del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), coinciden en que la probabilidad de este fenómeno es alta. Advierten, además, que su intensidad podría llevar las temperaturas globales a niveles récord , encendiendo alertas en sectores productivos, la comunidad científica y organismos de gestión del riesgo climático.

Así, las proyecciones presentadas por la NOAA estiman un 62 % de probabilidad de que el fenómeno se desarrolle entre junio y agosto , con potencial para intensificarse hacia el final de la temporada de huracanes, en noviembre.

Investigadores de AccuWeather, por su parte, otorgan un 15% de probabilidades de que el episodio alcance la categoría de “intenso” en ese mismo período, mientras que el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas señala en un informe reproducido por The Washington Post que “el sistema climático actual, afectado por la acumulación de gases de efecto invernadero, podría no lograr disipar el calor generado por el fenómeno, lo que incrementaría el impacto global”.

Qué es el fenómeno de "El Niño"

”El Niño” representa la fase cálida de la Oscilación del Sur de El Niño (ENSO), un fenómeno oceánico-atmosférico que altera la circulación normal del aire y se manifiesta con señales o teleconexiones a miles de kilómetros del Pacífico, modificando los períodos húmedos o secos en distintos países.

Súrper Niño. Clima (1)

Cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se mantienen por encima del promedio durante varios meses, se activa “El Niño”, mientras que el enfriamiento sostenido da lugar a “La Niña”. Actualmente, el sistema climático se encuentra bajo la influencia de “La Niña”, pero los indicadores muestran que su fase está próxima a concluir, lo que prepara el terreno para el desarrollo de un episodio cálido.

“Súper El Niño”: de qué se trata y por qué genera una alerta global

El concepto de “Súper El Niño” se utiliza para describir a los episodios de “El Niño” que superan un umbral de intensidad definido por la temperatura en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial. Cuando el desvío de temperatura respecto del promedio supera los +2°C durante varios meses se considera que el fenómeno alcanza la categoría más intensa.

“Un ‘Súper El Niño’ se produce cuando la temperatura de la superficie del mar alcanza al menos 2 °C por encima del promedio a largo plazo”, explican los informes técnicos.

El último episodio del Súper Niño ocurrió entre 2015 y 2016, mientras que el registrado entre mayo de 2023 y marzo de 2024 estuvo muy cerca de alcanzar ese nivel, pero no lo hizo el tiempo suficiente.

El fenómeno ENSO modifica el clima global al calentar las aguas del Pacífico ecuatorial, lo que genera lluvias intensas y eventos extremos en todo el planeta

Efectos de este fenómeno climático

Uno de los aspectos principales del posible “Súper El Niño” es la magnitud de sus efectos. Zeke Hausfather, científico climático y analista de sistemas energéticos, advierte que El Niño está próximo a manifestarse.

El experto sostuvo que elevaría su estimación de las temperaturas globales para 2026, aunque sigue siendo improbable que supere a 2024 como el año más cálido, y haría que 2027 fuera muy probablemente el año más cálido registrado, dado el desfase histórico entre ENSO y la temperatura de la superficie.

El fenómeno, de concretarse en su variante más intensa, podría elevar la temperatura media global a niveles récord y potenciar la frecuencia y gravedad de eventos extremos como sequías, incendios forestales, lluvias intensas e inundaciones.

calor extremo Se espera que una ola de calor afecte a gran parte del país las próximas horas.

“El Niño” tiende a intensificar la actividad de huracanes en el Pacífico central y oriental, mientras reduce su ocurrencia en el Atlántico, lo que modifica la dinámica de riesgos en ambas cuencas.

Además, la alteración de patrones atmosféricos puede provocar olas de calor extremo, déficit de lluvias en regiones como el oeste de Estados Unidos y precipitaciones por encima de lo normal en el sur del país, especialmente durante el invierno del hemisferio norte.

Qué impacto tendrá El Niño en Argentina

Si se consolida el escenario de “Súper El Niño”, la Cuenca del Plata y las zonas agrícolas del centro-este y noreste argentino podrían registrar un importante aumento de las precipitaciones durante la primavera y el verano austral. Las áreas bajo mayor atención incluyen Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, el norte de Buenos Aires, la Mesopotamia y la región chaqueña.

El cambio en el patrón de lluvias podría resultar beneficioso para las zonas que atraviesan déficit hídrico, ya que permitiría recuperar humedad en los suelos y mejorar las perspectivas de siembra y cosecha en sectores que arrastran varios ciclos climáticos de irregularidad hídrica.

Las sequías ya no son un fenómeno de largo plazo, sino repentino. Las sequías ya no son un fenómeno de largo plazo, sino repentino.

Sin embargo, la otra cara del fenómeno plantea riesgos de anegamientos rurales, demoras logísticas, complicaciones en caminos y afectaciones a la campaña gruesa.

La fecha de inicio del fenómeno resulta determinante en la magnitud de sus impactos. Si “El Niño” se desarrolla durante el invierno austral, la primavera posterior suele registrar un aumento significativo de las lluvias, lo que incrementa el riesgo de eventos de precipitación intensa y tormentas severas.

Las últimas proyecciones muestran que hacia la primavera de 2026 el calentamiento en la región Niño 3.4 podría superar los +2°C, lo que ratifica la hipótesis de un evento excepcionalmente intenso.

Los principales centros climáticos internacionales anticipan que en la segunda mitad de 2026 y durante 2027, el mundo podría vivir un nuevo episodio de “El Niño” con intensidad sin precedentes.

“La intensidad es incierta, pero existe la posibilidad de que se produzca un fenómeno de ‘El Niño’ de moderado a posiblemente fuerte este otoño e invierno”, expresó Paul Pastelok, meteorólogo y principal pronosticador de AccuWeather.