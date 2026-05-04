Alerta amarilla por vientos en cinco provincias, con ráfagas de más de 90 km/h

El SMN advirtió por la presencia de fuertes vientos que afectarán a distintas provincias. Se esperan ráfagas que podrían complicar las actividades cotidianas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por vientos intensos que afecta a cinco provincias del país, con ráfagas que podrían alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora y generar inconvenientes en distintas actividades.

Según el organismo, el fenómeno impacta en zonas de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut, donde se espera un incremento sostenido del viento producto del ingreso de aire frío desde el oeste. Las condiciones comenzarán a intensificarse durante la jornada y podrían extenderse, al menos, hasta las primeras horas del día siguiente.

En la provincia de San Juan , la alerta alcanza principalmente a sectores cordilleranos, donde el viento del oeste será protagonista. Se prevén velocidades sostenidas de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en áreas de mayor altura.

Estas condiciones podrían generar reducción de visibilidad por levantamiento de polvo, además de complicaciones en rutas de montaña. No se descarta la presencia de viento tipo Zonda en sectores puntuales, aunque con intensidad moderada.

viento Se esperan ráfagas que superen los 90 km/h en la región.

Mendoza: ráfagas intensas y descenso de temperatura

En Mendoza, el SMN advierte por vientos fuertes que afectarán tanto la cordillera como zonas del llano. En este caso, el viento será del sector oeste con intensidades que oscilarán entre los 40 y 70 km/h.

Las ráfagas más intensas podrían superar los 90 km/h, especialmente en sectores cercanos a la precordillera. Este escenario estará acompañado por un descenso marcado de la temperatura y condiciones más secas, típicas de sistemas frontales en la región.

Neuquén: viento persistente en cordillera y meseta

La provincia de Neuquén también se encuentra bajo alerta amarilla. Allí, el viento afectará tanto la zona cordillerana como sectores de la meseta, con velocidades sostenidas de entre 45 y 65 km/h.

Las ráfagas podrían alcanzar los 80 a 90 km/h, con mayor intensidad en áreas abiertas y elevadas. Este fenómeno puede generar complicaciones en rutas, especialmente para vehículos de gran porte, además de voladuras de objetos sueltos.

SMN Neuquén alerta por vientos 04-05

Río Negro: condiciones adversas en gran parte del territorio

En Río Negro, la alerta abarca amplias zonas de la provincia, donde se prevé viento persistente durante gran parte del día. Las velocidades se ubicarán entre los 40 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Las áreas más afectadas serán la región de meseta y sectores cercanos a la costa, donde el viento suele intensificarse. También se espera reducción de visibilidad en rutas debido al polvo en suspensión.

Chubut: las ráfagas más intensas

Por último, en Chubut se esperan algunas de las condiciones más severas. El SMN anticipa vientos fuertes y persistentes en gran parte de la provincia, con ráfagas que podrían superar ampliamente los 90 km/h en zonas abiertas.

El fenómeno será más intenso en la meseta y sectores costeros, donde el viento puede generar complicaciones en la circulación, afectar estructuras precarias y provocar cortes de servicios.

Qué implica la alerta amarilla

El SMN explicó que la alerta amarilla indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en la vida cotidiana. Por este motivo, se recomienda tomar precauciones y mantenerse informado.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse, no refugiarse debajo de árboles o postes y circular con extrema precaución.