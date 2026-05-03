Alerta por lluvias y vientos de hasta 90 km/h para este domingo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por fuertes fenómenos climáticos para este domingo en varias regiones de la Argentina.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo 3 de mayo en algunos sectores de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.
Alerta amarilla por vientos fuertes
Las zonas se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 90 km/h.
¿A qué hora rige la alerta en cada provincia?
- Tarde: Neuquén, Río Negro, Chubut.
- Noche: Río Negro, Chubut.
Alerta por lluvias
El SMN también emitió una alerta amarilla por lluvias en Tierra del Fuego. La primera alerta rige desde el3 de mayo de 2026, 15:00 hasta el 3 de mayo de 2026, 20:59, conprecipitaciones acumuladas entre5 y 10 mm, superables localmente. La segunda alerta también es por lluvias, válida desde el 3 de mayo de 2026, 15:00hasta el 4 de mayo de 2026, 02:59, con las mismas expectativas deprecipitación.
El clima en Ushuaia y Tierra del Fuego
- Temperatura: 3 °C
- Estado: cielo claro
- Probabilidad de precipitaciones: 53 %
- Humedad: 81 %
- Visibilidad: 10 km
- Viento: 4 km/h
El pronóstico extendido para Ushuaia indica nevada ligera el 4 de mayo de 2026, con temperaturas entre -1°C y 3°C y humedad del 99%. A partir del 5 de mayo, las condiciones cambian a nubes y temperaturas que descienden hasta -6°C. El 6 de mayo muestra un ligero aumento en la temperatura, pero se mantienen las nubes. Para el 7 de mayo, se prevén condiciones muy nubladas y temperaturas entre 0°C y 4°C.
Recomendaciones
Alerta por vientos
- Evitá salir al momento del fenómeno.
- Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.
- Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Conducí con precaución.
- Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.
- No enciendas fuego.
Los niveles de alerta del SMN
Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.
Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.
Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.
Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.
Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.
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