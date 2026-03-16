El país en alerta por tormentas, lluvias y viento: ¿Cuáles son las regiones afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por fenómenos de variada intensidad que afectarán a gran parte de la Argentina durante la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicas que abarcan gran parte del territorio argentino para este domingo, con advertencias por tormentas fuertes, lluvias persistentes, ráfagas intensas de viento y viento Zonda en distintas regiones del país.

De acuerdo con el sistema de alertas tempranas del organismo, los fenómenos se presentarán con distintos niveles de intensidad —amarillo y naranja— y podrían provocar precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que en algunos casos podrían superar los 80 o 90 kilómetros por hora .

Las advertencias abarcan zonas del centro, oeste y sur del país, en un escenario meteorológico marcado por la inestabilidad y el avance de sistemas frontales que generan condiciones propicias para el desarrollo de tormentas y vientos intensos.

Alerta por tormentas fuertes

Una de las advertencias principales corresponde a tormentas fuertes o localmente severas en sectores del centro del país.

Según el SMN, áreas de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Mendoza, San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Formosa, Corrientes, Santa Fe y Misiones se encuentran bajo alerta debido a la probabilidad de tormentas acompañadas por lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo. En algunas zonas, los acumulados de lluvia podrían registrarse en cortos períodos de tiempo, lo que aumenta el riesgo de anegamientos temporarios.

SMN Alerta por tormentas

Los especialistas indicaron que este tipo de tormentas puede presentar rápida evolución, por lo que recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad.

Lluvias persistentes en la Patagonia

Otra de las advertencias meteorológicas corresponde a lluvias intensas en sectores de la Patagonia, donde el organismo prevé precipitaciones persistentes.

Las zonas más afectadas incluyen áreas del oeste de Neuquén, Río Negro —que se encuentran bajo alerta naranja—, Chubut y Santa Cruz, donde el nivel de alerta es amarillo. También se encuentra bajo alerta el oeste de Mendoza.

En estas regiones se esperan acumulados que podrían oscilar entre 50 y 80 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

SMN Alerta por lluvias

Además, en áreas de mayor altura no se descarta la ocurrencia de nevadas aisladas, producto del descenso de temperatura asociado al sistema frontal que atraviesa el sur del país.

Fuertes vientos en varias provincias

El sistema de alertas también incluye advertencias por vientos intensos, principalmente en sectores del oeste y la Patagonia. Estas son Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.

El pronóstico indica que se registrarán vientos del sector oeste con velocidades que podrían ubicarse entre 40 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h en algunos puntos, generando condiciones adversas para la circulación y posibles inconvenientes en infraestructuras expuestas.

SMN Alerta por vientos

Ante este escenario, las autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar circular en zonas donde existan árboles o estructuras inestables.

Viento Zonda en la región de Cuyo

En paralelo, el SMN emitió una alerta por viento Zonda para sectores cordilleranos y precordilleranos de la región de Cuyo, San Juan y Mendoza.

Este fenómeno se caracteriza por la presencia de un viento cálido, seco y con ráfagas intensas que puede generar aumento brusco de la temperatura, baja humedad y reducción de la visibilidad, además de favorecer la propagación de incendios forestales.

SMN Alerta por viento zonda

Recomendaciones del SMN

Alerta por lluvias

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por vientos