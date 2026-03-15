Múltiples alertas por tormentas, ráfagas y viento zonda en todo el país: las provincias en riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por fuertes fenómenos climáticos para este domingo en varias regiones de la Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió múltiples alertas para este domingo 15 de marzo. Varias zonas del país se verán afectadas por tormentas, lluvias intensa ráfagas y viento zonda en varias regiones de la Argentina . El pronóstico para Tucumán, provincia castigada por el agua, donde varios pueblos del sur se inundaron.

La primera alerta por tormentas en Argentina afecta al sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Salta y Jujuy . En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Las precipitaciones acumuladas se ubican entre 25 y 60 mm, aunque podrían superarse de forma puntual.

El pronóstico en Argentina incluye alertas por lluvias en la Patagonia . En la zona cordillerana de Neuquén rige alerta naranja , donde se prevén lluvias fuertes y persistentes con acumulados estimados entre 50 y 80 mm, con posibilidad de superarse de manera localizada. En las zonas más elevadas no se descarta la presencia de nevadas aisladas.

Clima

En tanto, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego permanecen bajo alerta amarilla por lluvias. En estas provincias se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados entre 15 y 30 mm, mientras que en Tierra del Fuego podrían alcanzar entre 20 y 40 mm, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

Alerta por vientos fuertes

El pronóstico en Argentina también advierte por vientos intensos en Neuquén. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en zonas abiertas.

Alerta por viento zonda

El SMN emitió una alerta por viento zonda para el sur de la provincia de Mendoza. El fenómeno se presentará con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h. Este viento seco y cálido puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

Ante este escenario, el pronóstico en Argentina recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar precauciones en las zonas afectadas por tormentas, lluvias o fuertes vientos.

viento zonda

Recomendaciones

Alerta por lluvias

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por vientos