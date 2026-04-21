Martes 21 de abril con alerta del SMN: tormentas, lluvias fuertes, viento y nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas, lluvias fuertes, viento y nevadas en diversas regiones del país.

La alerta del SMN rige principalmente para el centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas que abarcan a gran parte del territorio argentino por la llegada de un sistema de inestabilidad que provocará tormentas fuertes, lluvias persistentes, intensas ráfagas de viento y nevadas en zonas cordilleranas.

De acuerdo con la información difundida este martes por el Servicio Meteorológico Nacional , las advertencias alcanzan principalmente a la región centro y norte del país por tormentas y vientos intensos, mientras que la Patagonia y sectores de la cordillera estarán afectados por nevadas. En tanto, algunas áreas específicas del centro-este presentan alertas por lluvias de variada intensidad.

Uno de los focos principales del fenómeno se concentra en la región central, donde rige una alerta por tormentas que podrían ser localmente intensas. Según el SMN, estas condiciones afectarán especialmente a provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

Se espera que las tormentas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Además, no se descartan mejoramientos temporarios, aunque el sistema se mantendrá activo durante varias horas.

SMN alerta por tormentas 21-04

Lluvias persistentes y ráfagas importantes

En paralelo, el organismo nacional advirtió por lluvias que podrían alcanzar valores significativos de acumulación en algunas zonas del país. Estas precipitaciones, aunque menos violentas que las tormentas, se caracterizan por su persistencia.

Las áreas afectadas se ubican principalmente en el este del país, donde los suelos ya presentan niveles elevados de humedad, lo que podría generar anegamientos en sectores vulnerables. La alerta rige para la provincia de Buenos Aires y sur de La Pampa.

En el sur de Buenos Aires también se emitió una alerta amarilla por fuertes vientos. Se prevén velocidades sostenidas elevadas, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora en algunos sectores.

SMN alerta por lluvias 21-04

Nevadas en la cordillera

En el sur del país, el SMN emitió alertas por nevadas que afectarán principalmente a la zona cordillerana de la Patagonia. Se esperan acumulaciones de nieve significativas, que podrían complicar la transitabilidad en rutas de montaña y pasos internacionales.

Además, la combinación de nieve y viento podría generar condiciones de baja visibilidad y viento blanco en sectores elevados.

La región afectada es el oeste de la provincia de Santa Cruz.

SMN alerta por nevadas 21-04

Recomendaciones ante el alerta

Desde el organismo nacional se recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante estos fenómenos.

Recomendaciones de SMN por tormentas y lluvias

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones de SMN por viento

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Recomendaciones de SMN por nevadas

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

El SMN continuará monitoreando la evolución del sistema y no se descarta la actualización de los niveles de alerta en función de cómo avancen las condiciones meteorológicas en las próximas horas.