¿Se viene un Súper El Niño? Alertan por lluvias extremas, calor intenso y fuerte impacto económico

Especialistas advierten que el Pacífico está cambiando y podría alterar el clima global. En Argentina, preocupa el impacto en el agro y las ciudades.

El océano Pacífico vuelve a encender señales de alerta y pone en el centro de la escena a un fenómeno capaz de modificar el clima a escala global. Distintos especialistas coinciden en que se aproxima un evento de El Niño que podría intensificar temperaturas, lluvias y fenómenos extremos en amplias regiones del planeta, con efectos directos también en Argentina .

De acuerdo con informes de centros climáticos internacionales y análisis difundidos por el meteorólogo Mauricio Saldivar en el portal Meteored, las condiciones actuales indican que el desarrollo del fenómeno es cada vez más probable. Este escenario abre la puerta a eventos meteorológicos más intensos, como precipitaciones abundantes, crecidas de ríos y olas de calor más persistentes.

El Niño es un proceso climático que se origina en el Pacífico tropical y que altera tanto la atmósfera como el comportamiento de los océanos. Se produce cuando los vientos alisios se debilitan y permiten que aguas cálidas se desplacen hacia la costa americana, generando cambios en los patrones de lluvias y temperaturas en distintas partes del mundo.

Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), este fenómeno tiene la capacidad de modificar el clima en América, Europa y Asia. Sin embargo, no todos los eventos tienen la misma intensidad.

Fenómeno de El Niño (1)

Aunque en algunos ámbitos comenzó a mencionarse la posibilidad de un “Súper El Niño”, los especialistas llaman a la cautela. Las proyecciones actuales indican una probabilidad del 61% de que se desarrolle el fenómeno, pero solo un 25% de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte. Por ahora, los modelos lo ubican en una categoría moderada a fuerte.

Aun así, algunos investigadores advierten sobre su potencial. El climatólogo Paul Roundy, de la Universidad Estatal de Nueva York, sostuvo que existe la posibilidad de un evento de gran magnitud, incluso comparable con los más intensos registrados en más de un siglo.

Lluvias, calor y riesgo para el campo

Uno de los principales impactos esperados está vinculado al aumento de la energía en la atmósfera, lo que suele traducirse en eventos más severos. En Argentina, los pronósticos señalan que desde la primavera de 2026 podrían registrarse lluvias por encima de lo habitual en el noreste, especialmente en provincias como Misiones.

Durante el verano 2026-2027, esa tendencia húmeda se expandiría hacia Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires, con acumulados superiores a los valores normales durante varios meses.

Para el sector agropecuario, este panorama tiene una doble cara. Por un lado, podría beneficiar zonas afectadas por la sequía, pero también incrementa el riesgo de inundaciones en áreas donde los suelos ya presentan altos niveles de saturación. Antecedentes como los eventos de 1982-83 y 2015-16 dejaron pérdidas económicas millonarias en la región pampeana.

Fenómeno de El Niño (2)

La ganadería también podría verse comprometida, especialmente en zonas inundables como el delta del Paraná, donde el exceso de agua favorece enfermedades y dificulta el manejo de los animales.

Un fenómeno que se potencia con el calentamiento global

El contexto actual agrega un factor clave: el calentamiento global. En la última década se registraron los años más cálidos desde que existen mediciones, y esa tendencia eleva la intensidad de cualquier evento climático.

Incluso un El Niño moderado hoy puede generar impactos más fuertes que uno de gran magnitud ocurrido décadas atrás. En ese sentido, informes recientes del servicio climático europeo Copérnico indican que marzo de 2026 fue uno de los más cálidos registrados, con temperaturas muy por encima de los niveles preindustriales.

Fenómeno de El Niño (3)

Consecuencias económicas en Argentina

En un país donde el agro tiene un rol central en la generación de divisas, cualquier alteración climática repercute directamente en la economía. Las variaciones en lluvias y temperaturas pueden afectar la producción, modificar los precios de los alimentos e incluso influir en el mercado cambiario.

Por eso, los especialistas coinciden en que la anticipación será clave. Contar con información meteorológica precisa y fortalecer las herramientas de monitoreo permitirá reducir riesgos y planificar mejor frente a un escenario climático cada vez más desafiante.

Mientras los modelos continúan ajustándose y se espera mayor certeza en los próximos meses, el mensaje es claro: el clima vuelve a posicionarse como un factor determinante, tanto para la vida cotidiana como para la economía del país.