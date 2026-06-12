"¿Dónde está el hambre?": faenaron sus animales y llevó restos de una vaca al municipio para reclamar

Cansado de los la matanza de varios animales, el productor decidió ir a pedir respuestas. El tenso momento quedó grabado. Imágenes sensibles.

Desesperado por la impunidad con la que operaron los delincuentes en su propiedad y la seguidilla de pérdidas económicas y afectivas.

Un productor de La Pampa sufrió el descuartizamiento de varios animales que tenía en su campo en menos de 48 horas y, como acto de protesta, decidió llevar los restos de una vaca faenada a la municipalidad para protestar. El momento quedó registrado a través de un video el insólito momento.

El hombre fue identificado como Hernán Carbajales y denunció que el violento hecho ocurrió el sábado pasado en su establecimiento "Peño Hué",ubicado a la altura del kilómetro 35 de la Ruta Nacional 152, donde los delincuentes atacaron dos veces : primero mataron a una yegua criolla de pedigrí que estaba preñada y luego una vaca - de la que sólo extrajeron dos lomos y un matambre-, lo que llevó al enojo del productor.

Desesperado por la impunidad con la que operaron los delincuentes en su propiedad y la seguidilla de pérdidas económicas y afectivas, Carbajales decidió visibilizar su reclamo de una manera contundente en la Municipalidad de General Acha.

El productor cargó parte de los restos ensangrentados del vacuno que dejaron los delincuentes, se trasladó hasta el centro de la localidad y entró al palacio municipal para dejar la carne a modo de protesta: "Esto es hambre. ¿Dónde está el hambre? Quiero que me diga, mi intendente, dónde está el hambre. Qué tanta politiquería barata..".

La Pampa - le mataron dos animales, los faenaron en su campo y llevó los restos a la Municipalidad para protestar

"Esto es pura brutalidad"

El caso se viralizó rápidamente por el impacto de la escena y por el reclamo contra una problemática que, según denuncian productores, se repite en distintas zonas rurales.

El primer ataque ocurrió el sábado 6 de junio. Delincuentes mataron a balazos a una yegua pura sangre que estaba a punto de parir y luego la descuartizaron. Dos días después, el lunes 8 de junio, desconocidos atacaron una vaca, también preñada, en el mismo campo. La acribillaron, la faenaron y extrajeron únicamente los lomos y algunas partes del cuarto trasero.

Por las características de ambos hechos, Carbajales sospecha que los responsables podrían ser las mismas personas. En diálogo con Clarín, Carbajales expresó su dolor e indignación por la pérdida de los animales y por la brutalidad de los ataques. "Siento rabia, impotencia, tristeza por los animales, es el trabajo de uno tirado a la basura".

"El modo en que mataron a los animales, con dos tiros de fusil, para dejar tirados 1000 kilos de carne para que se pudran en el campo, esto es pura brutalidad", manifestó con tristeza el productor.

productor animales general acha

En diálogo con El diario de La Pampa, el productor relató el doloroso momento en que descubrieron los ataques. "Mientras revisábamos la yegua muerta el sábado, escuchamos los tiros de cuando nos estaban carneando la vaca. Por la llovizna y la niebla no la pudimos encontrar hasta el lunes. Dejaron tirados 1.000 kilos de carne entre los dos animales. Cortaron solamente los lomos y dejaron todo lo demás tirado como basura".

"El hambre duele, sí. Pero matar dos animales de 500 kilos para sacar dos lomos y dejar toda la carne tirada en el suelo es una salvajada, no es hambre. No hay que justificar la delincuencia con la pobreza. El pobre trabaja, el delincuente delinque", sostuvo.

Cuatro detenidos

Desde la Comisaría Departamental de General Acha confirmaron que el productor amplió la denuncia original y precisaron que las sospechas apuntan a los mismos autores, dado que el vacuno presentaba impactos de bala con características idénticas a las halladas en la yegua el sábado.

Tras su presentación en el municipio, la causa avanzó y por el momento hay cuatro detenidos tras un importante operativo policial que incluyó cuatro allanamientos simultáneos. El último fue detenido este jueves por la noche luego de darse a la fuga.

general acha abigeato

Estos operativos contaron con la participación de efectivos de la Unidad Regional III, el Grupo Especial de Operaciones y Seguridad Rural.